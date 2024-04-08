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鴻興漁號捕撈地震後失聯 船長老父哽咽

立委徐富癸（右）探視鴻興漁號陳姓船長的老父。（記者陳彥廷攝）

立委徐富癸（右）探視鴻興漁號陳姓船長的老父。（記者陳彥廷攝）

2024/04/08 11:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港籍漁船「鴻興漁」號日前傳出失聯，家屬心急如焚求助，立委徐富癸今晨探視家屬，船長的八旬父親陳順明相當傷心數度哽咽。

屏東東港籍「鴻興漁」號漁船3日花蓮地震後失聯，焦慮的家屬立即求助縣府及立委徐富癸，徐富癸第一時間就要求漁業署、海巡署、國搜中心展開搜尋，今天一早，又前往新園鄉探視家屬，除轉達縣長周春米的關心外，也強調一定會請相關單位全力搜尋，儘快找到船跟人。

徐富癸表示，陳姓船長4月3日上午和2名印尼籍漁工從東港出海，在鵝鑾鼻西方海域18.5浬後，就不再發出訊號，失去聯絡迄今。

探視過程中，陳順明難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸除給予安慰外，也請家屬放心，他一定會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。

陳順明說，兒子出發前向家屬說要先去東部抓皮刀魚，應該是要作為黑鮪魚的餌料，但豈知在鵝鑾鼻西方海域就失聯，且不像以往會每天打衛星電話回報，十分焦急，又正逢大地震，擔心海象不穩，因此出面求助。

徐富癸說，根據軌跡推測漁船持續往菲律賓方向移動，目前已要求海巡署增派船艦，並發布協尋的消息給附近漁船，擴大搜尋。同時密切關注搜救進度，提供最及時協助。

陳姓船長據悉本次出海是為捕撈黑鮪魚準備。（記者陳彥廷翻攝）

陳姓船長據悉本次出海是為捕撈黑鮪魚準備。（記者陳彥廷翻攝）

鴻興漁號漁船。（記者陳彥廷翻攝）

鴻興漁號漁船。（記者陳彥廷翻攝）

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