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通緝犯逃亡中國被重判4年 出獄返台竟獲輕判還緩刑

賭博網站金主黃男，違法買賣中國人個資逃往中國，被中國法院判刑4年，出獄返台，台中地院判刑6月，還宣告緩刑。（資料照）

賭博網站金主黃男，違法買賣中國人個資逃往中國，被中國法院判刑4年，出獄返台，台中地院判刑6月，還宣告緩刑。（資料照）

2024/04/27 23:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子經營賭博機房，又違法蒐集中國人民個資，案發後潛逃中國被通緝，中國法院重判4年徒刑，未料出獄返台，一審輕判還宣告緩刑，台中地檢署質疑，未逃亡的共犯沒緩刑，通緝犯卻獲緩刑，且在中國被判刑的犯行，無法證明與台灣是同一件，二審認同，撤銷楊男緩刑。

判決書指出，黃男是金主，2018年出資與二名共犯設置賭博網站機房，同年10月獲利差結束後，轉而受僱於台中市一處機房，向身分不詳人士購買中國人民個資，再轉售他人，用於詐欺等違法用途，同年11月被檢警查獲，他逃亡中國被通緝。

事隔4年多，黃男回到台灣，台中地方法院審理時，他拿出「武漢市東湖新技術開發區看守所刑滿釋放證明書」等5份中國法院的文件，指自己在中國觸犯非法侵入計算機信息系統罪、侵犯公民眾人信息罪，被湖北省武漢市中級人民法院各判刑2年、2年6月，合併執行4年徒刑，已在中國服刑完畢。

台中地院認為，他既然已在中國判刑入獄，又於一審坦承犯行，依圖利聚眾賭博罪、個人資料保護法各判刑4月，合併執行6月，可易科罰金，法官還認為他無再犯之虞，宣告緩刑2年，條件是提供120小時義務勞務。

中檢上訴二審，質疑共犯判刑3至6月，都沒有緩刑，被通緝的黃男卻緩刑，違反平等原則，且黃男犯行不輕，他提出的中國法院文件，只能證明他在中國被判刑坐牢，卻無從得知他在中國的犯罪行為，與在台灣的犯罪行為，是否為同一犯行，聲明撤銷緩刑。

高等法院台中分院審理時，黃男沒有出庭，二審也認為宣告緩刑不適當，雖維持一審的6月判決，但撤銷黃男緩刑，賭博罪判刑確定，違反個人資料保護法可上訴三審。

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