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屏東「鴻興漁號」強震後失聯！海巡及國搜中心增派機艦協尋

恆春海巡隊搜尋畫面。（海巡署提供）

恆春海巡隊搜尋畫面。（海巡署提供）

2024/04/08 09:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東籍漁船「鴻興漁號」於4月3日大地震當天出海，震後卻失去聯繫，由於可能受海嘯影響，家屬心急如焚，近期接近黑鮪魚汛期，西南海域會有台灣海巡艦艇護漁，為儘速搜索到「鴻」號，海巡及國搜中心仍增派艦艇及直升機協尋。

家住新園鄉的陳姓船長，在4月3日早上8點46分和船上2名印尼籍漁工出海，當天發生大地震且餘震不斷，至今皆未以衛星電話或在途中以手機向家屬聯絡報平安，家屬擔心漁船遭海嘯等惡劣海象襲擊，前天下午6時左右向東港漁業電台通報，相關單位隨即啟動協尋。

不過，昨天傍晚則傳出「鴻興漁號」有新船位訊號，據網友查找，發現「鴻」號在昨天凌晨於東沙群島東方海域2度發訊，但隨後又不再發報訊號，仍得由相關單位搜尋目前位置及狀態。

經東港漁業電台隨即轉報相關單位，海巡署南部分署接獲漁業署災害通報單後，南部分署轄內單位派出高雄、恆春海巡隊共9艇次協尋勤務；艦隊分署亦有派遣「彰化艦」及「巡護七號」投入協尋；國搜中心則派遣2架次直升機協尋，目前均尚未尋獲該船。家屬也自行求助立委徐富癸及在地議員和縣長周春米，也請附近漁友的家屬能通知船長協尋。

恆春海巡隊搜尋畫面。（海巡署提供）

恆春海巡隊搜尋畫面。（海巡署提供）

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