氣爆前10分才傳照片給姐姐 新光三越頭部重傷24歲樓管昨晚清醒

賴總統今天到台中榮總探視關心新光三越氣爆重傷的24歲樓管。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/15 13:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越前天（13日）發生嚴重氣爆釀4死36傷，總統賴清德今天到台中探視慰問傷者，賴總統也特別到中榮探視關心重傷的24歲姜姓樓管。

姜姓樓管在氣爆前10分鐘還傳照片與姊姊連絡，氣爆造成他頭部重創、身體多處骨折，緊急開刀有清醒，由於仍需一段時間復原，家屬擔心受傷後無法工作，賴總統則要家屬放心，醫療團隊會全力醫治，也請市府及新光三越保障工作權。

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賴總統今天在衛福部次長林靜儀、中榮院長傅雲慶陪同下到中榮探視受傷的新光三越11樓姜姓樓管，會後面對媒體詢問患者傷勢，賴總統表示，病情要由醫院來說，他不方便說明，媒體再問是否鼓勵傷者，賴總統則點頭說有。

傅雲慶說明，傷者在氣爆前10分鐘還傳照片給二姊，說他在11樓很興奮，沒想到10分後就失去連絡，傷者到院時有嚴重頭部外傷、身體多處骨折、呼吸不順，醫院緊急插管，斷層掃描檢查發現顱骨眼眶、顳骨、及頸椎第5、7節骨折，兩側顱內有出血，當時出血量不多，不用緊急開刀，當天送加護病房觀察，但晚上意識改變，醫療團隊判斷頭部外傷會出現腦水腫、腦壓變高，當晚緊急手術。

傅雲慶說，傷者手術裝置顱內壓監視器，當天腦壓變高25（正常15以下），經積極給予降腦壓藥，降到13、14，也於昨晚清醒能認人，但因插管，無法言語，由於情緒激動，腦壓會升高，並研判頭部外傷會在第3天腦水腫會變厲害，因此給鎮定劑，讓腦細胞休息，預計下週二、三慢慢停藥恢復，審慎樂觀會恢復得不錯，至於神經功能，要到完全清醒才能有效判斷。

林靜儀表示，昨天行政院長卓榮泰到台中關心傷患，總統今天到林新、中榮探視關心，請傷患與家屬安心療養，相信醫療人員給予最妥善的照顧，感謝醫療同仁對傷患的照顧與治療，也特別關心在新光三越工作人員的工作權益，應給予補償及保障。

林靜儀也說，傷患目前看到都是肉眼可見的傷，面對這次突然工安重大事件，工作人員、顧客，路人，可能產生心理創傷，出現驚恐、情緒問題，衛福部會給予心理協助，針對住院傷患，也會予以協助，由社工連繫，提供心理諮商及輔導。

院長傅雲慶說明傷者姜姓樓管傷勢，頭部重傷經緊急開刀後有清醒，恢復情形審慎樂觀。（記者蔡淑媛）

林靜儀表示，總統相信醫療人員對傷者給予最妥善的照顧，感謝醫療同仁對傷患的照顧與治療，也特別關心在新光三越工作人員的工作權益，應給予補償及保障。（記者蔡淑媛攝）

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