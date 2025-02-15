一路狂喊「在救人」！澳門媽抱2歲女大哭 熱心男一路闖紅燈助送醫

蔡先生說當時救人第一，他沿途闖紅燈走公車專用道，還猛按喇叭請用路人讓路。（記者張瑞楨攝）

2025/02/15 15:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越（中港店）13日氣爆，行經該百貨公司大門的澳門一家四代7人，鄧姓祖父與及盧姓祖母2人死亡，2歲的女童（曾孫女）重傷，叔父等人輕傷，其中，女童緊急動開顱手術，目前昏迷指數為3，案發時客運駕駛退休的蔡先生剛好驅車行經，見媽媽抱著渾身是血的女童大哭，他趕緊開車載父母與女兒3人疾駛至澄清醫院，沿途還不斷闖紅燈，甚至走公車專用道，他希望大家集氣，為尚未脫離險境的女童加油。

客運司機退休的蔡先生回憶說，他當時駕駛白色BMW去購物，行經新光三越旁突然聽到轟然巨響，隨後大片墜落物掉落，他順著市政北七路右轉惠來路，見媽媽抱著渾身是血的女兒大哭，情緒相當激動，還不斷呼喚丈夫，「爸爸，我們在這邊」，他搖下車窗問這對父母，要不要幫忙？兩人迅速抱著女兒上車。

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他說，最近醫院是澄清醫院，這對父母同意到澄清醫院，他見父母身上沾滿血跡還有灰塵，但狀況尚良好，女童卻是身上血跡很多， 尤其是頭部，顯示頭部重創且傷勢嚴重，上車時已無意識反應，送醫途中「路上車子很多，我有稍微違規一下」，基於救人第一，他沿路幾乎沒停下來，沿途還向路人，或汽機車駕駛按喇叭大喊，「請讓路，我要救人」，用路人也都退讓給他先行，他打開警示燈，沿途闖紅燈，甚至走公車專用道。

這位女童急救後轉至中國醫藥大學附設醫院，動完手術後，昏迷指數3，蔡先生相當關心女童，他希望大家集氣，為尚未脫離險境的女童加油。

被炸飛的雜物傾洩而下，砸中澳門一家人的驚悚畫面。（民眾提供）

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