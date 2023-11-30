男北市狂飆連撞釀1死1傷判6年半 再被判賠死者家屬342萬

阿成在台北市狂飆連撞釀1死1傷被判刑6年6月，民庭再判應賠償死者3名家屬共342萬餘元。（翻攝資料照）

2023/11/30 20:52

〔記者溫于德／台北報導〕男子「阿成」去年7月開車行經台北市區連續闖紅燈，以破百時速發生車禍，導致廖姓駕駛重傷昏迷，車輛接著撞上對向陳姓保全，陳男送醫不治。士林地院刑庭已依殺人未遂罪判阿成6年6月徒刑；民庭今天再判他應賠償陳男3名家屬共342萬餘元。

去年7月1日晚間10點左右，阿成開車從國道3號快官、彰化系統北上，隔天凌晨4點左右許抵達台北市，持續闖紅燈，行經士林區承德路4段交叉路口（百齡橋下），再以破百時速衝撞前方正在等紅燈的廖姓駕駛，導致他骨盆骨折、出血性休克、呼吸衰竭、腎損傷等重傷，廖男一度昏迷；阿成接著逆向撞上騎機車的陳姓保全，陳男送醫不治。

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士院刑庭考量阿成案發時受精神障礙影響，導致辨識能力及控制能力均有顯著減低的情形，遞減其刑，今年5月11日依殺人未遂罪判刑6年6月；全案已上訴高等法院。

民事部分，陳男的妻子共3名家屬向阿成求償殯葬費、慰撫金，共643萬790元；阿成說，自己患有思覺失調症，案發時因病症發作導致精神狀況不佳而疲勞駕駛，並非明知自己疲勞仍堅持開車，且他有和解意願，但因案發後都被羈押在監，而無法出面與陳男家屬討論和解事宜。

士院民庭根據刑事相關卷證，認定阿成具賠償責任，應賠陳男的妻子3人、總計342萬9632元；可上訴。

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