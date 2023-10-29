16歲少年偷開車撞死人 死者家人不滿少年相驗時滑手機無悔意

16歲黃姓少年偷開阿嬤的車，車上載有3名女子，卻闖紅燈撞死蔡男。（圖由民眾提供）

2023/10/29 13:06

〔記者歐素美／台中報導〕16歲黃姓少年偷開阿嬤轎車闖紅燈，撞上騎機車在待轉區停等紅燈的蔡姓父女，蔡男當場被撞飛，並遭後方直行小客車輾壓送醫不治，警方昨報請檢察官相驗，死者親友不滿肇事少年在現場「事不關己，表情冷漠」，痛批少年無悔意；清水警分局表示，已依過失致死罪嫌將少年移送少年法庭審理，直行車女駕駛也依過失致死罪嫌移送。

10月27日下午1點18分，在沙鹿區中清路七段、中山路口發生1起死亡車禍！清水警分局調查，黃姓少年（16歲）偷開阿嬤的轎車，無照駕駛，並載著3名女子，沿中山路行經中清路口時闖紅燈，追撞正在機車待轉區停等紅燈的機車駕駛蔡男，蔡男和後載的女兒被撞飛路中，吳姓女子開著小客車沿中清路綠燈直行，來不及剎車而當場輾壓蔡男，女童四肢擦挫傷，無生命危險，蔡男經送醫不治，吳女當場被嚇哭。

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警方針對車禍事故3名駕駛人進行酒測及抽血檢驗，皆無酒精反應，昨報請檢察官相驗，依過失致死罪嫌移送黃姓少年及吳女，黃姓少年並責付家屬帶回。

據了解，少年偷開的車登記在阿嬤名下，平常是阿公在開，少年高中肄業，目前待業中，警方昨報請檢察官相驗時，黃姓少年在場，表情冷漠，未向死者家屬道歉，還不斷滑手機，引發死者親友不滿，家屬痛批少年在警局做筆錄時，也翹腳滑手機，沒有一聲抱歉，感覺未有絲毫悔意。

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