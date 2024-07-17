竹北天坑案》楊文科涉貪起訴 檢建請從重量刑、沒收2.5億犯罪所得
2024/07/17 16:43
首次上稿：13:13
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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣去年鬧得沸沸揚揚的竹北天坑事件，新竹地檢署今偵結起訴，承辦檢察官以22萬5000多字、多達277頁的內容，洋洋灑灑起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長、現為簡任秘書的江良淵等官、商、技師共12人，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌建請新竹地院從重量刑且沒收不法所得2.5億元。
楊文科今天下午4點11分，透過縣府新聞處對外正式回應檢方對他涉嫌貪污、圖利建商的指控。楊文科表示，他接到起訴書覺得非常遺憾，因為起訴的各項內容在偵查階段中他都有明確說明，也有提出具體反證，可惜檢察官無故的全無採納。
新竹地檢署偵辦竹北天坑案，今指豐邑機構涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，經搜索在楊文科官邸及縣長室共查獲69萬餘元，依貪污罪嫌起訴；財產來源不明部分，另案偵辦。
新竹地檢署表示，豐邑機構偷工減料釀成天坑，已經嚴重危及民眾身家安全，而楊文科等公務員背棄民眾所託、圖利護航豐邑機構，官商勾結惡性重大，所以請法院從重量刑並沒收2.5億餘元犯罪所得。