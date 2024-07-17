竹北天坑案》楊文科涉貪起訴 檢建請從重量刑、沒收2.5億犯罪所得

新竹縣長楊文科被檢方指控涉嫌圖利護航豐邑機構遭到起訴且建請法院重判。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 16:43

相關新聞請見

「藏寶圖」露餡！竹縣府前工務處長江良淵涉貪家中藏1400多萬現金被搜出

楊文科涉施壓江良淵放水豐邑復工 辦公室查獲可疑現金、喜來登名片

請繼續往下閱讀...

護航建商涉貪被起訴 楊文科反控檢方

首次上稿：13:13

更新時間：16:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣去年鬧得沸沸揚揚的竹北天坑事件，新竹地檢署今偵結起訴，承辦檢察官以22萬5000多字、多達277頁的內容，洋洋灑灑起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長、現為簡任秘書的江良淵等官、商、技師共12人，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌建請新竹地院從重量刑且沒收不法所得2.5億元。

楊文科今天下午4點11分，透過縣府新聞處對外正式回應檢方對他涉嫌貪污、圖利建商的指控。楊文科表示，他接到起訴書覺得非常遺憾，因為起訴的各項內容在偵查階段中他都有明確說明，也有提出具體反證，可惜檢察官無故的全無採納。

新竹地檢署偵辦竹北天坑案，今指豐邑機構涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，經搜索在楊文科官邸及縣長室共查獲69萬餘元，依貪污罪嫌起訴；財產來源不明部分，另案偵辦。

新竹地檢署表示，豐邑機構偷工減料釀成天坑，已經嚴重危及民眾身家安全，而楊文科等公務員背棄民眾所託、圖利護航豐邑機構，官商勾結惡性重大，所以請法院從重量刑並沒收2.5億餘元犯罪所得。

新竹縣政府簡任秘書江良淵也被依違反復工圖利等罪嫌起訴求處重判。（資料照）

去年發生的竹北豐采520基地旁的天坑事件，今天被檢方起訴包含縣長楊文科在內的12人。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法