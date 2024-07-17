楊文科涉施壓江良淵放水豐邑復工 辦公室查獲可疑現金、喜來登名片

新竹縣長楊文科被控涉嫌在竹北天坑事件中，明示、暗示要求當時的縣府工務處長江良淵放水讓豐邑機構違法復工至少2次，另他2月底被搜出的不明現金也另涉財產不明罪嫌，檢方將另案偵辦。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 16:20

檢痛斥楊把劣跡建商奉為上賓 視民眾權益如草芥

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署偵結竹北天坑弊案，起訴認定新竹縣長楊文科從2022年11月爭取連任時，除接受豐邑機構用政治獻金回捐其競總租金，同年12月中受豐邑機構總經理邱崇喆等請託，用明示或暗示地對時任縣府工務處長的江良淵施壓，使得縣府放水已經出現8次坍塌意外的「豐采520」工程建案得以違法第2次和第3次順利復工，把劣跡建商奉為上賓，卻視民眾權益如草芥，所以建請院方從重量刑。

另外起訴書也指出，今年2月29日檢調搜索楊文科辦公室、住處以及縣長官邸，起獲可疑現金共69萬8500元、金幣以及金飾多枚，並有豐邑新竹喜來登大飯店員工名片等贓證物，楊文科就此部分也涉及貪污治罪條例的公務員財產來源不明罪嫌，檢方後續將另案偵辦。

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新竹地檢署指出，承辦檢察官王遠志調查發現，豐采520工地從2022年4月3日內部首次坍塌開始，到2023年6月18日為止，總共造成基地內、外以及周邊道路至少8次的坍塌，其中第2次和第5次塌陷，分別有小貨車和特斯拉掉落坍塌處，因此此連串事件被外界以「竹北天坑」、一坑再坑來傳述，這個工地跟縣府之間也就歷經3次違法復工和1次違法搶險復工未遂的官商勾結問題。

起訴書指出，首次違法復工雖由江良淵和縣府黃姓承辦人所行事。但第2次和第3次則是楊文科收到豐邑機構創辦人劉樹居、總經理邱崇喆等人的私下請託，透過內外部相關人的明示或暗示施壓江良淵所致。

竹北天坑第8次發生後 江不願承擔責任楊才罷手

直到去年7月底，竹北天坑第8次發生後，江良淵也不敵輿情、議會等壓力，不願自行承擔責任，楊文科才罷手。

檢察官王遠志起訴痛斥，楊文科作為縣長應維護社會公共利益及人民生命財產安全，卻在未查明本建案基地周邊多次坍塌原因下，一再聽憑建商請託而對轄下公務員關說甚而共同圖利，更不避嫌收取豐邑機構提供免費使用競選總部、餐券、餐食招待等利益，以人民生命、財產作為建商違法施工豪賭的籌碼。

比對他多次對外強硬表示務必徹查事故原因的宣示尤為虛偽，更不論違法復工多次造成坍塌，在僥倖無人傷亡下，仍不知悔悟，無視人民追求真象避免釀災之卑微請求。

檢方抨擊楊文科躲在幕後指示江良淵想方設法通過應由專家判斷之搶險計畫，踐踏專業，將人民生命、財產暴露於高度危險，危害社會公共安全與營建品質，視人民生命財產為與建商交好維持關係可捨棄之棋子，犯罪之動機、惡性均重。

他多次施壓下屬執意悍然違法圖利建商的犯罪手法，竟致掌管建商命脈的工務處長心生畏懼，反須低聲屈求建商以疏通議員，甚至低聲向建商報告違法的復工進度。

起訴書中表示，楊文科任公職40多年，長期受國家栽培，受民眾付託連任新竹縣縣長，深受鄉親信賴，本應忠實服務民眾回報縣民所託，竟無視周邊往來上萬居民身家性命之憂，對近千位民眾連署求援袖手，法院應從重量刑，以昭炯戒。

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