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高速撞斑馬線行人釀1死2傷 「德東飆車王」一審判刑4年

「德東飆車王」簡祥宇開車狂飆釀1死2傷。（資料照）

「德東飆車王」簡祥宇開車狂飆釀1死2傷。（資料照）

2023/09/21 10:54

〔記者溫于德／台北報導〕去年3月39歲「德東飆車王」簡祥宇高速駕駛黑色轎車行經台北市士林區一處路口，衝撞走在斑馬線上的60歲謝婦等3人，造成謝婦喪命，2名女高中生骨折。士林地院審結，今依過失致死等罪判簡男有期徒刑4年。可上訴。

地產家族成員簡祥宇，家族世居天母天玉街一帶，在陽明山及芝玉街都有地產，祖上留下天母一棟5層樓公寓，他與兄弟4人各分住一層，簡男住五樓。

去年3月18日晚間7時許，簡男駕車到士林區士東路、芝玉路口衝撞3女，謝婦送醫不治，2名少女被撞飛到安全島，身體多處骨折。

士林地檢署偵辦期間，簡男供詞反覆，一度否認超速，後又改稱懷疑自己確診、呼吸困難，要趕快回家；他甚至還說，3位被害人如果有看路繼續往前走，就不會出現在他的車子前方。

承辦檢察官認為，簡男當下煞車痕長達35.5公尺，可推估煞車前車速約莫時速80公里，明顯超速，參酌沿路監視器畫面、行車記錄器光碟，以及車輛行車事故鑑定意見書等，認定簡男涉嫌過失致死罪。

檢察官進一步提到，簡男導致兩名少女被迫脫離校園，一再承受手術、復健之苦，未來更要長期忍受雙足恐怕無法回復正常機能的煎熬，同時造成謝婦無端慘死輪下，使謝婦家屬肝腸寸斷。

檢察官請士院考量簡男未實質賠償被害人或其家屬，又一再飾詞狡辯，足認毫無悔意，另經調查簡男以往用車情形，可知簡男曾經在高速公路上恣意駕車，故建請法院判簡男3年以上有期徒刑。

士院審理時簡男認罪；其辯護人表示，簡男並非沒有禮讓行人，而是沒看見前方有行人，也盼與死、傷者家屬達成和解。全案今天上午宣判。

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