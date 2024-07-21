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傻眼！貢寮海洋音樂祭樂團疑吐假血 觀眾臉、衣服「血淋淋」

2024年貢寮國際海洋音樂祭昨（20）日傳出，搖滾樂團「瘋狂公爵」登台表演時吐出疑似假血漿，台下觀眾臉上、身體及衣服多處被波及。（本報合成，擷取自fighting.yan/Threads）

2024年貢寮國際海洋音樂祭昨（20）日傳出，搖滾樂團「瘋狂公爵」登台表演時吐出疑似假血漿，台下觀眾臉上、身體及衣服多處被波及。（本報合成，擷取自fighting.yan/Threads）

2024/07/21 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年貢寮國際海洋音樂祭於19日至21日連辦3天，昨（20）日其中一個樂團演出時疑似亂吐假血漿，噴到觀眾的臉上、身體、衣服及飲料等，還從舞台上撒紙鈔及痱子粉，氣得民眾向主辦投訴，該樂團也立刻道歉並商討賠償事宜。

一名女網友昨日到新北市貢寮區福隆海水浴場參加海洋音樂祭，輪到搖滾樂團「瘋狂公爵」登台表演時，其中一名成員竟從口中吐出疑似是假血漿的紅色液體，直接從她頭上滴下。

原Po表示，除了亂吐紅色液體外，該樂團還從台上開撒假紙鈔及痱子粉，落入她剛從市集買回來的飲料內，「剛剛在後面市集買的飲料直接不能喝，沒看過這麼傻眼的表演」。

從原Po的影片可見，他們的座椅、雨傘及身上全佈滿白色的痱子粉，受波及的飲料杯壁還出現紅色液體，地上也全是樂團撒下的紙鈔。

貼文曝光後也有其他受害網友留言回應，自己的衣服和臉全都是樂團成員含在嘴巴噴出來的血漿，「超嘔心、超不衛生，身體上的血漿還擦不掉…」。

網友透露，向工作人員反映後樂團才來道歉並討論賠償，不過他們的目的不是為了索取賠償，而是希望表演者知道觀眾的真實感受，「我只希望他們下次不要再玩這種玩意了…還有那個噴錢的，活動結束後可以請他們自己清理嗎？整個沙灘地上都是他們噴的假錢幣，說好的垃圾不落地呢？」

由 @ss88621 發佈
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