貢寮海祭10強激戰 「餵飽豬」拿下海洋大賞

新北市貢寮國際海洋音樂祭由「餵飽豬」奪得海洋大賞。（記者羅國嘉攝）

2024/07/20 21:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今晚（20日）進行最終10強決賽，在海祭主舞台爭奪海洋旗的榮耀，總獎金高達60萬元。最終由「餵飽豬」樂團奪得海洋大賞，由新北市長侯友宜及2023年得主「烏流oo-Lâu」授海洋旗，象徵傳承海祭多年以來的原創精神。

觀光旅遊局指出，今年入選樂團風格相當多元，包含迷幻電子舞曲、後搖滾、緩飆、華麗搖滾、硬式搖滾及龐克搖滾等，音樂歌詞中各個富含對現實生活的體悟與不向世界低頭的傲氣，展現原創音樂自由且充滿無限可能的純粹性；而在評審團以音樂作品原創性、團隊表現、樂手技巧、舞台魅力、獨特風格及商業潛力等多方向角度評審出獲獎團體，最終由「餵飽豬」奪得海洋大賞40萬元及海洋旗、「雨國」獲評審團大獎15萬元，以及「紛亂交錯」得海洋之星5萬元獎項等及獎盃一座。

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觀旅局說，明天是海祭最後一天，小舞台由剎那、InFission、道森梅特、白華樂團、Eüreka、M.E.L.T米爾特；大舞台則邀請包含P!SCO、GOOFY STYLE（JP）、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、NICOLAS CAGE FIGHTER （AU）、麋先生等6組獨立樂團表演。

交通部分，這幾天發現不少年輕人下錯站問題，觀旅局也提醒，貢寮音樂祭是在台鐵福隆火車站下車，因應活動人潮，下午1點30到晚間9點（回程末班車時間為10點30）提供免費接駁公車，路線為澳底壘球場-福隆海水浴場。台鐵於活動期間也在台北及福隆間增設或加開區間快車班次。另外，配合海祭活動，早上8點到晚間10點台2線及台2丙線岔路口、台2線及福隆街口、蔚藍大道口、台2線及靈鷲山入口交通疏導管制。

新北市貢寮國際海洋音樂祭民眾嗨翻。（記者羅國嘉攝）

獨立樂團與參與新北市貢寮國際海洋音樂祭民眾合照。（記者羅國嘉攝）

新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今（20）日晚進行最終十強決賽，在海祭主舞台爭奪海洋旗的榮耀，總獎金高達60萬元。（記者羅國嘉攝）

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