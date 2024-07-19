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衝貢寮海祭連嗨3天！交通轉乘接駁看這裡

2024貢寮國際海洋音樂祭7月19日到21日連嗨3天。圖為去年畫面。（資料照）

2024貢寮國際海洋音樂祭7月19日到21日連嗨3天。圖為去年畫面。（資料照）

2024/07/19 00:22

〔記者董冠怡／新北報導〕貢寮國際海洋音樂祭今天（19日）起舉行，福隆海水浴場周邊台2線、台2丙線彈性交管，台鐵台北往返福隆增停及加開17列次，也可在瑞芳或基隆火車站搭基隆客運到福隆站下車，或搭澳底壘球場到福隆海水浴場區間接駁車，自行開車、騎車可停龍門運動公園、福隆國小前人行道等地；淡水漁舞河岸音樂祭7月27日起接力登場。

貢寮海祭表演團體包含主舞台、小舞台有十多組如P!SCO、麋先生MIXER、八十八顆芭樂籽88balaz等，音樂風格多元、自由奔放。7月20日海洋獨立音樂大賞，將由闖進決賽前十強的新聲樂團互相較勁，在舞台上展現自我。

7月19到21日共計增停6列次自強號、3列次區間快車，以及加開8列次區間快車，即福隆站增停170次、181次自強號及4039次區間快車；7月19、20日分別加開福隆往樹林4085次、4093次區間快車；7月20至21日加開樹林往福隆、福隆往七堵及福隆往新竹的4016次、4047次、4089次區間快車。

客運方面，瑞芳火車站搭乘「856台灣好行-黃金福隆線」、基隆火車站（海洋廣場）乘坐「791國家新城─福隆線」，在福隆站下車。

免費接駁車活動期間每天下午1點半到晚間10點半，來回行駛澳底壘球場、龍門運動公園、台塑加油站、福隆海水浴場，7月20日延長到晚間11點，實際班距依現場路況而定，往會場方向末班車晚間9點。

新北市交通局提醒，會場周邊台2線、台2丙線，上午8點到晚間10點雙向路邊禁止臨停，福隆街及龍門街兩側全日禁止停車，但汽車可停澳底壘球場、龍門運動公園、與東興街106巷單側，共約340個車位；機車可停福隆國小前人行道，估能停放170台，實際仍需依導引牌面指示停妥。

此外，淡水漁舞河岸音樂祭7月27、28日與8月3日在淡水漁人碼頭觀海廣場登場，董事長樂團The Chairman Band、Hbun河紋樂團及多名創作新秀等共15組接力輪番上陣，屆時可搭捷運淡水線到紅樹林站，轉乘淡海輕軌到淡水漁人碼頭站，或坐捷運到淡水站，轉紅26公車抵達碼頭。

從淡水漁人碼頭遙望情人橋。（記者董冠怡攝）

從淡水漁人碼頭遙望情人橋。（記者董冠怡攝）

台鐵加開區間車次。（台鐵提供）

台鐵加開區間車次。（台鐵提供）

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