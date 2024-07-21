男騎士自撞路邊大貨車死亡 警依過失致死函送大貨車駕駛

大貨車違停路邊，賴男騎機車不慎撞上送醫不治。（圖由民眾提供）

2024/07/21 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕昨天晚上9點多，28歲賴姓男子騎機車沿台中市和平區環山一巷往環山三巷行駛，不慎撞上違規停放路旁的營業大貨車，賴男送醫不治，警方表示，將報請檢察官相驗，以釐清是否酒駕釀禍，另依過失致死罪將違規停車的貨運行司機陳男函送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，昨天（20日）晚上9點28分左右，賴男（28歲）騎機車沿台中市和平區環山一巷行駛，在近環山三巷口處時，不慎撞上違規停放路旁的營業大貨車，賴男當場倒地受傷昏迷，經梨山消防隊救護車送梨山衛生所急救，仍告不治。

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賴男死亡，但梨山衛生所抽血化驗卻抽不到血，警方表示，將報請檢察官相驗，以釐清死者是否酒駕釀禍；另針對違規停車的貨運行大貨車駕駛陳男（40歲）， 警方則依過失致死罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。

陸軍第十軍團指揮部表示，死者為十軍團所屬52工兵群士官，服役9年，20日休假期間騎乘機車，和朋友到超商購物後先行騎機車離去。不料，友人隨後行經和平區環山一巷路段時，發現賴男疑因天雨路滑，自撞路旁貨車，倒在地上，經報案送醫急救後仍宣告不治，第十軍團對此意外深表遺憾與不捨，已指派幹部前往協處，後續將全力配合警方調查、釐清肇責，並提供家屬喪葬及法律協助；並將援為案例，持恆強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維官兵營外安全。

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