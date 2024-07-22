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玩笑不要亂開！70歲阿伯桃機報到稱「行李有手榴彈」被逮送辦

鍾姓旅客（穿白T恤男子）報到謊稱行李有手榴彈，地勤立即報警，航警經過調查，依違反民用航空法移送法辦。（航警局提供）

鍾姓旅客（穿白T恤男子）報到謊稱行李有手榴彈，地勤立即報警，航警經過調查，依違反民用航空法移送法辦。（航警局提供）

2024/07/22 13:00

〔記者姚介修/桃園機場報導〕昨（21日）高雄小港機場有旅客在機艙內謊稱有手榴彈，未料，今日上午桃園機場再傳出搭機旅客報到，謊稱行李有手榴彈，地勤立即報警，航警經過調查，依違反民用航空法移送法辦。

今天上午一名搭機飛上海的70歲鍾姓男子，報到時宣稱托運行李中有手榴彈，地勤報警處理後，航警到場他才說是開玩笑。

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長蘇峯億表示，今日上午7時58分許，一名約70歲的鍾姓男子，在桃園國際機場第二航廈18號報到櫃檯，辦理長榮航空BR712飛往上海航班的登機手續，不料在報到中突然聲稱托運行李有手榴彈，長榮航空公司立即通報航警局到場處置。

蘇峯億指出，警員到場後檢查鍾男行李，未發現疑似爆裂物或其他影響飛安物品，鍾男才表示是開玩笑的，但警方仍然依民用航空法帶回調查並送辦，同時加強班機旅客手提及託運行李安檢。

蘇峯億也指出，依民用航空法第105條，未指定犯人向公務員、民用航空事業犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身試法，以免引起恐慌影響機場秩序及危害飛安。

昨日也有1名沈姓男子在高雄小港機場搭乘從高雄飛往沖繩班機，機艙內，空服員詢問是否攜帶水時，沈男稱沒有水但有手榴彈，事後證實虛驚一場，經人員通報，遭航警依違反民用航空法移送；班機延誤近2小時。

今日上午桃園機場鍾姓旅客（穿白T恤男子）報到謊稱行李有手榴彈，地勤立即報警，航警經過調查，依違反民用航空法移送法辦。（航警局提供）

今日上午桃園機場鍾姓旅客（穿白T恤男子）報到謊稱行李有手榴彈，地勤立即報警，航警經過調查，依違反民用航空法移送法辦。（航警局提供）

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