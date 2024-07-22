旅客開玩笑「行李有手榴彈」 最重判3年／170多人下機重新安檢 虎航延飛近2小時

台灣虎航高雄飛往日本沖繩航班昨天上午發生「詐彈」事件，班機因而延誤近兩小時。示意圖。（資料照）

2024/07/22 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣虎航高雄飛往日本沖繩航班昨天上午發生「詐彈」事件，在班機起飛前夕，空服員詢問一沈姓男乘客行李有無攜帶水時，他自以為幽默回答「行李內沒有水，但有手榴彈」，航空公司認為「有飛安疑慮」，航警獲報將機上一百七十餘名乘客、行李帶下飛機重新安檢及清艙檢查，班機因而延誤近兩小時，沈男還因違反民航法遭移送高雄地檢署偵辦。

虎航IT二八八高雄飛沖繩航班原定昨天上午九點四十五分起飛，航警局高雄分局於九點四十分接獲台勤員工報案稱，機上有一名旅客，在機艙內於空服員幫忙置放手提行李時，空服員問他有無攜帶水，旅客稱「行李內沒有水，但有手榴彈。」

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行程延宕 同班機旅客抱怨

航空公司評估「有飛安疑慮」而報警，航警局高雄分局立即進行航機爆裂物緊急應變處理，請一百七十餘名旅客及機組人員立即下機重新安檢，託運行李也卸下重新安檢，安檢人員上機執行清艙檢查。事後證實為虛驚一場，原班機旅客於上午十一點十一分重新登機，班機因此延誤近兩個小時。

該名五十餘歲沈姓男子跟親友到沖繩旅遊，因為一句開過頭的玩笑話，不僅被留置旅程泡湯，還因違反民航法遭移送高雄地檢署偵辦，同班機許多乘客都是攜家帶眷出國旅遊，無奈行程延宕，抱怨不已。

航警局高雄分局指出，依據民用航空法規定，「未指定犯人向公務員、民用航空事業犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金」。

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