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別緊張！萬安演習登場 賴清德︰將同步發布「空中威脅告警」簡訊

總統賴清德22日在臉書發文，呼籲民眾配合演習及管制措施、實施疏散避難演練。（圖擷自賴清德臉書）

總統賴清德22日在臉書發文，呼籲民眾配合演習及管制措施、實施疏散避難演練。（圖擷自賴清德臉書）

2024/07/22 12:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中部地區7月22日下午1時30分至2時，將率先舉行萬安47號軍民聯合防空演習，總統賴清德今天（22日）特別發文提醒民眾，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的國家級警報簡訊。賴清德呼籲大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜，並呼籲大家配合演習及管制措施、實施疏散避難演練。

賴清德上午在臉書貼文中表示，從今天（22日）開始到週四（25日）進行萬安47號演習，每天下午1:30至2:00，將依不同地區，實施警報發放、疏散避難及交通管制。賴清德指出，希望透過演習，提升民眾面對災害的緊急應變能力。

貼文中叮嚀，演習開始並聽聞防空警報時，行駛中的車輛請停靠於安全處下車，駕駛及乘客依警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難；大眾交通工具會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍須接受引導進行疏散避難。若搭乘公車或計程車，在演習期間仍必須臨停，乘客也要下車疏散。

最後，貼文提醒每天進行演習的縣市不同。週一中部包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市；週二（23日）北部包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；週三（24日）東部及外離島包括花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣；週四南部包括台南市、高雄市、屏東縣。

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