北市幼兒園性侵案 園長之子毛畯珅續押2個月、8/16宣判

涉嫌性侵、猥褻的幼兒園園長之子毛畯珅，北院命從本月16日繼續延長羈押禁見2個月。示意圖。（資料照；本報合成）

2024/07/22 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長洪佩筠之子毛畯珅，去年被查出涉性侵、猥褻6名女童，台北地院已定8月16日宣判，另命毛自本月16日起延長羈押禁見2個月；至於毛再被查出至少對20名女童下手、被查扣600多部性影像部分，由檢方另案偵查中。

毛畯坤去年被踢爆以說故事為由，對多名女童伸出狼爪，依裁定書可知，北院訊問後，認定毛涉犯強制性交、加重強制猥褻等多罪，去年8月16日首度命毛羈押禁見，同年11月16日、今年1月16日、3月16日、5月16日，也都因為羈押期滿且有羈押禁見的必要，而裁定延長羈押禁見兩個月。

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這次北院再度提訊毛畯坤，他承認對女童強制猥褻6次，卻否認對其中4名女童有加重強制性交，然北院根據檢方起訴書、證人證述，認毛犯罪嫌重大。

北院也指毛畯坤犯的加重強制性交罪，本刑在7年以上，且被害人數眾多，也已嚴重危害兒童身心發展，如果將來毛被判刑確定，會面臨重刑，故毛有強烈逃亡動機。

再者，毛畯坤於檢方偵查時坦承全部犯行，北院審理時卻否認加重強制性交，因此即便已定今年8月16日宣判，仍無法排除毛有再度翻供的可能。

況毛畯坤曾命被害女童不能對外透露案情，且持續羈押禁見中的毛，竟然能提出案卷外的其他影像檔案，代表毛有勾串、滅證之虞。北院決定命毛自本月16日起繼續羈押兩個月。

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