路徑大致底定！颱風論壇：凱米增強變胖中 最快週三暴風圈觸台

由於路徑往西修正的關係，預估暴風圈將提早在週三上午提早接觸台灣陸地，中心預計在週四凌晨至清晨間，通過北台灣上空，或從北海岸掠過。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

2024/07/22 13:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風今（22日）上午8時中心位置，距離鑾鼻東南方約690公里的海面上，開始逐漸加速以北北西轉北的方向進行，預估週三、四（24-25日）風雨最明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定，最快週三暴風圈就會觸台。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米逐漸增強，環流也漸漸變胖、擴大，過去12小時偏北移動中，颱風預測路徑略往西修，態勢逐漸明朗，登陸北部機會大增；預估未來48小時大致沿著太平洋高壓西側邊緣偏北或北北西進行，當凱米抵達台灣東方、石垣島海域時，正好走到太平洋高氣壓南側邊緣，開始轉向西北移動，朝北部陸地靠近。

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凱米颱風環流持續擴張中，未來將通過海溫高、海水熱焓量充足，相當適合颱風發展，強度至少可達中度颱風前段班。

由於路徑往西修正的關係，預估暴風圈將提早在週三上午提早接觸台灣陸地，中心預計在週四凌晨至清晨間，通過北台灣上空，或從北海岸掠過，當天暴風圈籠罩大半個台灣，深夜脫離。

暴風圈預計涵蓋的區域：台南以北、宜蘭、花蓮、北台東、高屏山區、金門、馬祖、澎湖，注意強風大雨，其餘地區位於暴風圈邊緣，仍有間歇強風及大雨。

「颱風論壇」提醒，凱米路徑大致底定，只差在是從北部沿海擦過或是登陸，週三、四是颱風最靠近、風雨感受最明顯時刻，尤其週三夜晚至週四白天是風雨最強時刻，若有室外活動請做好風險評估。

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