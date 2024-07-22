麥當勞雞腿堡「加料」蕈菇醬標籤 民怨「連鎖品牌不用把關？」

賴姓民眾深夜叫外送，送來麥當勞南崗店的勁辣雞腿堡內夾帶法式香草蕈菇醬標纖。（賴姓民眾提供）

2024/07/22 12:18

南投南崗店作業流程出包 衛生局限期改善

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投麥當勞產品出包！民眾叫外送，送來麥當勞的勁辣雞腿堡，裡面夾帶法式香草蕈菇醬的標籤紙，該民眾把照片貼上地方臉書平台，怒問「現在是食安大爆發？連鎖品牌不用把關？」南投縣衛生局已前往調查，發現的確作業流程出包，要求限期改善、確實做好程序分流。

南投賴姓民眾昨夜11點多透過外送平台叫麥當勞的勁辣雞腿堡、韓牛魷魚堡、勁辣雞腿堡、雙層牛肉堡、麥克雞塊，及腿排、薯條、飲料，女友打開勁辣雞腿堡正要大快朵頤時，赫然發現漢堡夾著「香草蕈菇醬」標籤，他和女友都大傻眼，拍下照片PO在臉書社團「南投人聊天室2.0」，引來不少網友回應，有人說「這是麥當勞南崗店正常發揮」，遇過品項不對、配料少放、漢堡忘記加醬，還有牛肉少一塊等。

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有網友說，忙中有錯在所難免，大家也都能體諒，但是南崗店品質控管實在有問題，身為連鎖速食餐飲龍頭，這種錯實在不該被忽視，希望南崗店長能確實要求，整頓內部，加強員工素質，別等到出大問題再來要求，為時已晚。

南投縣府衛生局已經前往南崗店稽查了解，店家坦承是在包裝組裝食材時，不慎將掉在檯面上的標籤包進去，該店在作業程序出了問題，衛生局已要求限期改善，尤其務必做好自主管理、程序分流，該局會進行複查，經複查若不合格，依「食安法」可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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