為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

麥當勞雞腿堡「加料」蕈菇醬標籤 民怨「連鎖品牌不用把關？」

賴姓民眾深夜叫外送，送來麥當勞南崗店的勁辣雞腿堡內夾帶法式香草蕈菇醬標纖。（賴姓民眾提供）

賴姓民眾深夜叫外送，送來麥當勞南崗店的勁辣雞腿堡內夾帶法式香草蕈菇醬標纖。（賴姓民眾提供）

2024/07/22 12:18

南投南崗店作業流程出包 衛生局限期改善

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投麥當勞產品出包！民眾叫外送，送來麥當勞的勁辣雞腿堡，裡面夾帶法式香草蕈菇醬的標籤紙，該民眾把照片貼上地方臉書平台，怒問「現在是食安大爆發？連鎖品牌不用把關？」南投縣衛生局已前往調查，發現的確作業流程出包，要求限期改善、確實做好程序分流。

南投賴姓民眾昨夜11點多透過外送平台叫麥當勞的勁辣雞腿堡、韓牛魷魚堡、勁辣雞腿堡、雙層牛肉堡、麥克雞塊，及腿排、薯條、飲料，女友打開勁辣雞腿堡正要大快朵頤時，赫然發現漢堡夾著「香草蕈菇醬」標籤，他和女友都大傻眼，拍下照片PO在臉書社團「南投人聊天室2.0」，引來不少網友回應，有人說「這是麥當勞南崗店正常發揮」，遇過品項不對、配料少放、漢堡忘記加醬，還有牛肉少一塊等。

有網友說，忙中有錯在所難免，大家也都能體諒，但是南崗店品質控管實在有問題，身為連鎖速食餐飲龍頭，這種錯實在不該被忽視，希望南崗店長能確實要求，整頓內部，加強員工素質，別等到出大問題再來要求，為時已晚。

南投縣府衛生局已經前往南崗店稽查了解，店家坦承是在包裝組裝食材時，不慎將掉在檯面上的標籤包進去，該店在作業程序出了問題，衛生局已要求限期改善，尤其務必做好自主管理、程序分流，該局會進行複查，經複查若不合格，依「食安法」可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搖搖薯條Out！他推麥當勞「5項經典」勾起全網回憶
2024/07/11 16:04

搖搖薯條Out！他推麥當勞「5項經典」勾起全網回憶
台中麥當勞歡樂送小車禍 意外「擊落」老毒蟲
2024/07/16 10:20

台中麥當勞歡樂送小車禍 意外「擊落」老毒蟲

MAYOHR助力蛤餐飲 雙軸驅動數位轉型
麥當勞沙拉從菜單上消失原因！總裁親自解密
2024/07/10 07:24

麥當勞沙拉從菜單上消失原因！總裁親自解密
麥當勞系統又當機 這次換日本「3成門市」暫停營業
2024/07/19 13:19

麥當勞系統又當機 這次換日本「3成門市」暫停營業

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播