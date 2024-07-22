基市府傳性騷！社會處科長強摸女下屬肩膀還逼關門協商

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，基隆市社會處雖然第一時間將該科長調離主管職務及原單位，但是怎麼會在事件過15天後才啟動調查，對於社會處的處置，鄭文婷認為市政府螺絲鬆了掉滿地。鄭文婷認為，應先將該科長停職等候調查。（記者俞肇福攝）

2024/07/22 13:08

社會處：科長已調離現職調查

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府社會處的一位男性科長，因為對單位女社工掐肩膀或摸手，被害人長時間不堪其擾，某一次該男性科長故技重施，被她大聲喝止，科長將她叫進會議室閉門協商私了。事情曝光後，市府已將這名科長調離現職，靜候調查。

社會處透過新聞稿指出，關於社會處有位科長疑似性騷擾女同事，社會處日前知道此事，已依性別平等工作法規定，釐清相關事實、協助疑似被騷擾同仁提起申訴，並關心其身心狀況與需求。

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社會處轉述基隆市長謝國樑指示，依法從嚴處理，已經將該名科長先由主管調任為非主管職務，並調離社會處，靜待後續調查。另外，市府人事處已於7月15日針對此案召開性騷擾申訴調查委員會議，會中決議組成調查小組，就全案進行調查，調查結果如確認性騷擾屬實，將移請考績會予以懲處，市府絕不寬貸，為市府同仁提供更友善的職場環境。

議員鄭文婷批市府螺絲鬆了 應先停職調查

民進黨議員鄭文婷指出，社會處的科長對女性下屬性騷擾事件，社會處第一時間雖然表示，將該科長調離主管職務及原單位，並在事件過15天後才啟動調查，但傷害已經造成，對於社會處的處置，鄭文婷認為市政府螺絲鬆了掉滿地，怎麼會在事件經過半個月後，才啟動調查呢？

鄭文婷指出，依照兩性工作平等法第13條之一的規定，性騷擾加害人具權勢地位，且情節重大，在進行調查期間有先行停止或調整職務之必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人的職務；經調查未認定為性騷擾者，停職期間薪資，應予補發。

本事件加害人為科長，具有權勢地位，且被害人指證歷歷，顯然情節重大，加上有性騷擾習慣的人，到哪裡工作，都會有再次性騷擾別人的可能，這在許多文獻、報導上早經專家呼籲，因此縱使社會處將該科長調離社會處，但他還是在市府工作，難保不會再對其他女性伸出鹹豬手，因此縱使遲延啟動調查，仍應該先將該科長停職處分，避免再對其他人造成傷害，才是上策。

鄭文婷說，過去大家對於謝國樑的用人頗有疑慮，現在更證明謝國樑用人不當，尤其事件是發生在主管兩性工作平等的社會處，更讓人感到不可思議，如果市府再不及時亡羊補牢，令加害人停職，只怕會讓其他局處的女性員工，整天陷入恐懼之中。

基隆市政府社會處日前驚傳有科長習慣性掐女性下屬肩膀，社會處1樓辦公室正對面張貼「基隆市政府防治性騷擾性侵害政策宣示」看板，讓人不禁反思難道這看板只是牆上掛好看的？（記者俞肇福攝）

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