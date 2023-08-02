退休男師欣賞豆漿女店員 傳47則簡訊示好變性騷擾

最高行政法院駁回林男上訴。（資料照）

2023/08/02 19:40

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名林姓退休老師欣賞一名豆漿店女店員，傳了「想您」、「想約您出去」等47則簡訊示好；女店員不堪其擾，要林男別再傳了，卻未改善，氣得提起性騷擾申訴，基隆市政府決議成立。林男不滿，興訟要求撤銷處分，一審台北高等行政法院認店員確感不舒服，駁回其訴，最高行政法院日前維持確定。

女店員申訴指出，林男是店內常客，到店用餐時常盯著她看，有時會等她上班，2019年8月到2020年8月間，林男傳「想多看你、多聊聊、想看你久一點」、「打個電話給我」、「今天眼睛很大、很漂亮！」、「想您！（愛心貼圖）」、「什麼時間打電話給您，您方便可以接聽電話」、「想約您出去……」、「想跟您吃個飯、當面多聊一些；吃飯時間、地點，您想好了，稍後，再通知我」等47則訊息，讓她不堪其擾。

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女店員曾當面告知林男別再傳簡訊騷擾，亦傳訊「我說過請你不要再簡訊給我，現在是怎樣，聽不懂國語嗎？為人師表麻煩你注意自己的言行舉止，不要做出讓人反感的事，再有下次我就要告訴我們老闆，也會向他請辭，請你好自為之」制止，但林男依然故我。

女店員心理受到壓力，心情大受影響，會做惡夢，決定封鎖林男，並前往警局申訴。基隆市性騷擾防治委員會調查後，2021年決議林男「性騷擾事件成立」。

林男不服，興訟主張簡訊用語尚未逾越一般社交禮儀範疇，並非不受歡迎、令其不快、具冒犯性，亦不符合「敵意環境性騷擾」之「行為違反意願」及「敵意環境」等構成要件，要求法院撤銷處分。

一審台北高等行政法院認定原處分無誤，駁回其訴。林男猶不服，提起上訴。

二審最高行政法院指出，林男傳送簡訊次數甚多，期間長達約1年，與女店員的關係僅為單純消費關係，並非熟識，審酌簡訊內容與女店員的陳述，綜合判斷認定林男所為已使女店員感受被冒犯及不舒服，符合性騷擾防治法第2條第2款「性騷擾」的構成要件。

最高行政法院表示，一審已詳述得心證理由及法律意見，並針對林男所提的主張指駁甚明，並無「違背法令」情形，日前駁回林男上訴，全案確定。

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