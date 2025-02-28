揭柯文哲一家228消費政治學 李忠憲：詐騙者與加害者合作攻擊對手

民眾黨主席柯文哲（中間）、柯妻陳佩琪（右）。（資料照）

2025/02/28 13:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天228紀念日，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪於228前夕在臉書發文感概「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」。對此成功大學教授李忠憲表示，從受害者到詐騙者，柯文哲一家不是228的受害者，而是228記憶的詐騙者；他們不是在紀念228，而是在販售228。

李忠憲在臉書PO文表示，當由228受難者家屬成為歷史記憶的詐騙者，這就是柯家敘事的終點，陳佩琪發表驚世駭俗之言，聲稱：「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和七十多年前同樣的事情罷了。」這種話術堪稱「受害者敘事」的極致操作，卻又荒唐得令人髮指，228事件是國民黨政府在台灣進行的屠殺、戒嚴、思想控制的歷史傷痕，而今天的台灣，擁有言論自由、民主選舉、公民權利，民進黨執政以來更是全面平反228受害者，設立基金會，推動轉型正義。試問，哪一個228受難家屬會覺得現在的台灣和當年一樣？ 是槍決示眾？是大規模屠殺？還是秘密警察深夜逮人？如果台灣真如70多年前一般，陳佩琪這種言論早就被查禁，她本人恐怕也不會有這種發聲。

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李忠憲指出，陳佩琪發言的時機，更讓人懷疑其背後的政治算計。畢竟，柯文哲眼下正深陷貪污案、侵占罪、圖利沈慶京案等司法風暴，檢調正在全面調查，而此時此刻，陳佩琪突然拋出這麼一個228論述，就是刻意操作，轉移社會大眾的視線。如果今天不是柯文哲被收押，而是民進黨的政治人物涉案，陳佩琪大概會用「司法正義」來形容這一切。但現在輪到自己老公，卻要反過來說228沒有消失？這種邏輯錯亂，除了誤導歷史，根本就是無恥的政治操作。

李忠憲續指，陳佩琪的發言，把民進黨比作當年屠殺228的國民黨，這完全顛倒黑白。228 事件的加害者是國民黨政權，國民黨長期掩蓋事實，對台灣人進行思想審查，禁止言論自由。而今天的民進黨不但沒有動用國家暴力，反而是推動平反228、促進轉型正義、公開歷史真相的政黨。請問，這和228事件的歷史加害者，有任何相似之處嗎？到底是誰才在228受害者的傷口上撒鹽？

李忠憲說，更諷刺的是，柯文哲的民眾黨，現在正和國民黨站在同一陣線，擁抱228兇手的後代，共同進行政治合作。既然228事件「從沒離開過」，那麼請問陳佩琪，你老公和這些加害者的政黨合作，不會覺得羞恥嗎？還是你們家的228敘事，只是用來騙票的工具，為了政治利益，就可以跟當年的加害者攜手同行？

李忠憲補充，柯文哲家族從「七種死法」開始，不斷用228的歷史塑造自己受害者的形象，結果一路騙到台北市長，再騙到總統選舉，最後發現自己沒票了，就開始騎腳踏車、喊口號、要大家「忘記過去，快樂過日子」。但現在，當自己老公被抓進去的時候，228又忽然回來了，成為用來攻擊民進黨的工具？請問，這種反覆操作，除了讓真正的228受害者遺族痛心，還有任何價值可言嗎？

李忠憲直言，真正應該被歷史審判的是像陳佩琪這樣，一邊消費228，一邊跟228的加害者合作，一邊又拿228來攻擊對手的人。這種手法，比起受害者敘事，升級成「詐騙者敘事」。台灣人民已經太習慣這種操弄，但這不代表我們應該接受它，更不代表我們應該容忍這種對歷史的侮辱，柯家不是228的受害者，而是 228 記憶的詐騙者；他們不是在紀念228，而是在販售228。

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