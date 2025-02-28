北市二二八追思活動 受難家屬嗆蔣萬安「獨裁者後代」、要馬英九滾蛋

台北市政府主辦的二二八紀念活動今下午在二二八紀念碑前廣場舉行，前總統馬英九、市長蔣萬安進場向與會民眾致意時，一位民眾在場高喊「加害者的後代」、「馬英九滾蛋」。（記者劉信德攝）

2025/02/28 14:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（28日）是二二八事件78周年，台北市政府文化局於二二八公園舉辦紀念追思會，會中循往例以藝術表演、鳴鐘、默哀等追思方式向受難者默哀致敬，前總統馬英九、台北市長蔣萬安也至現場追思，不過遭到一名受難者家屬嗆聲「獨裁者後代」、「馬英九滾蛋」。

今下午2點28分追思活動開始，蔣、馬二人先後抵達二二八和平公園會場，不過一入場就有一名婦人嗆蔣萬安是「獨裁者後代」、「加害者後代」；後續馬英九進場後，該婦人也嗆「馬英九滾蛋」，場面一度十分尷尬。

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接著這名婦人便憤而離開現場，面對記者堵訪，她聲淚俱下控訴，稱自己的丈夫在13歲就因二二八事件沒了父親，如今卻要看到國民黨加害者在現場，讓她十分不滿。

隨後，又有另名受難家屬不滿藍營人士出席拂袖離去。

婦人聲淚俱下控訴，稱自己的丈夫在13歲就因二二八事件沒了父親，如今卻要看到國民黨加害者在現場，讓她十分不滿。（記者甘孟霖攝）

台北市政府主辦的二二八紀念活動今下午在二二八紀念碑前廣場舉行，前總統馬英九、市長蔣萬安進場向與會民眾致意時，一位民眾在場高喊「加害者的後代」、「馬英九滾蛋」。（記者劉信德攝）

228事件78週年紀念追思會28日在台北228和平公園紀念碑前舉行，場外台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體發起紀念228行動，警方大動員維安。（記者廖振輝攝）

228事件78週年紀念追思會28日在台北228和平公園紀念碑前舉行，場外台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體發起紀念228行動。（記者廖振輝攝）

228事件78週年紀念追思會28日在台北228和平公園紀念碑前舉行，場外台灣國、公投護台灣團體、西門町大旗隊等團體發起紀念228行動。（記者廖振輝攝）

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