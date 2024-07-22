台灣原聲童聲合唱團基隆演出 金曲最佳原民歌手舞思愛獻唱

基隆市政府昨天晚間舉辦2024「原聲有愛 看見基隆」音樂會。（圖為社團法人台灣原聲教育協會授權提供）

2024/07/22 09:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨天（21日）晚間舉辦2024「原聲有愛 看見基隆」音樂會，邀請台灣原聲童聲合唱團及2024年金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛演出，基隆市政府邀請基隆弱勢孩童及阿美族民眾，與購票做公益民眾共同享受美好音樂饗宴。

配合8月1日原住民族日，基隆市政府每年結合公益舉辦慶祝活動，凝聚都會區原住民情感。基隆市長謝國樑在音樂會前，到後台與樂團指揮馬彼得校長會面，也向團員們打氣，表示未來基隆將有更多音樂表演，讓兒童展現才華，為這座城市帶來更多愛與歡樂。

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基隆市政府說，「原聲有愛，看見基隆」音樂會由副市長邱佩琳、基隆市議員施偉政共同牽線促成。台灣原聲童聲合唱團是第一次來基隆演出。

邱佩琳回憶說，大約1年半前，因緣際會下為台灣原聲童聲合唱團小朋友畫了10幅人物畫作，而義賣畫作所得也捐贈與合唱團，這些原住民孩童家境雖清寒，但他們認真學習，用心唱歌，在團長馬彼得校長帶領下，歌聲彷彿天籟之音，療癒人心。

除了昨晚的公益演出外，今天（22日）市政府也安排合唱團小朋友們來趟基隆之旅，走訪正濱漁港、基隆和平橋頭候車亭及和平島地質公園等景點，22日13時30分在海科館還會有場快閃表演活動。

主辦的基隆市民政處指出，台灣原聲童聲合唱團成員，來自於南投玉山山麓各部落的原住民孩童，大多數家境清寒，但他們用心唱歌，歌聲來自心靈深處，清澈、純淨又和諧，多年來受邀參加國內外各大小演出，足跡遍及歐、亞、美洲十餘國；另甫獲本屆金曲獎原住民語歌手獎的舞思愛，是基隆女兒，從小在基隆成長，這次特別參與這場公益演出，是她回饋家鄉基隆的行動表現，讓原聲有愛，看見基隆。

基隆市政府昨天晚間舉辦2024「原聲有愛 看見基隆」音樂會，邀請台灣原聲童聲合唱團及2024年金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛（圖左一）演出。（圖為社團法人台灣原聲教育協會授權提供）

基隆市政府昨晚間舉辦2024「原聲有愛 看見基隆」音樂會，邀請台灣原聲童聲合唱團及2024年金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛演出，圖為演出結束後的合影。（圖為社團法人台灣原聲教育協會授權提供）

基隆市副市長邱佩琳（圖中）1年半前因緣際會下為台灣原聲童聲合唱團小朋友畫了10幅人物畫作，而義賣畫作所得也捐贈與合唱團，邱佩琳昨天利用空檔與團員合照。（圖為基隆市政府提供）

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