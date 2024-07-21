基隆廟口夜市「反罷免」看板文字惹議 攤販總代表：非為挺樑

基隆廟口夜市愛三路、仁三路交叉路口的電子看板，最近兩天出現「反對為罷免而罷免」（見圖）、「相信社會自有公論」的字句，引來地方議論。（記者俞肇福攝）

2024/07/21 23:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆廟口夜市愛三路、仁三路交叉路口的電子看板，最近兩天出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」的字句，引來地方議論紛紛；基隆廟口攤販小組總代表謝文賢今天（21日）晚間說，這純粹是他個人立場、情緒宣洩，與廟口攤販小組無關，也不是為了挺基隆市長謝國樑，而是對政治的痛恨和和失望。

基隆廟口夜市主要是指主祀開漳聖王的奠濟宮前、有登記的仁三路美食攤販，除了攤位上有攤位編號外，整條仁三路攤商都有懸掛醒目的古樸黃燈籠，24小時都能營業，由基隆廟口攤販小組管理。而愛四路攤商則在下午4點後開始營業到深夜，由愛四路夜市攤販管理委員會管理。

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過去就曾有某家電視台的台北記者，將愛四路攤商當成廟口夜市攤商做新聞報導，謝文賢大為光火，要求該電視台更正報導，還要記者道歉，謝文賢不怕得罪人的耿直性格，讓人印象深刻。

謝文賢表示，他就是因為看不慣一連串的惡鬥，看不下去，才寫那幾個字來表達不滿。因為「國家」不來救民生經濟，現在百姓生活那麼苦，弄這些罷免有什麼意思呢？謝文賢說，謝國樑就任1年多來，確實也沒有什麼很好的政績，但是他也不認為，謝國樑有什麼非常大的錯誤，需要立刻來罷免他。

他認為，罷免團體都是在浪費納稅人的公帑，他個人建議，是否以後能比照上法院要繳交裁判費的模式，在繳交保證金以後，如果原告告贏，就由被告來負責付費，不要找納稅人繳的錢來玩。

對於外界恐解讀這些文字是在挺謝國樑，謝文賢不諱言說，他的政治立場或多或少偏藍，正常人伸出五根指頭都沒有一樣長，中間選民也會有偏藍或偏綠，但「我本身沒有很挺謝國樑，他（謝國樑）又沒有什麼政績」，看板文字絕對不是為挺謝國樑，而是對政治的痛恨及失望。

謝文賢說，這些文字是他的情緒宣洩，多少會擔心攤商生意因此受影響，但相信影響應該不大，基隆市政府如果要他將文字下架，他會立刻下架，若有人認為因而受到侵犯，也歡迎提告。

謝文賢表示，不敢說這次罷免謝國樑完全沒有正當性，因為他沒有看到罷免團體條列出罷免理由，只看到市府破壞鎖頭接管東岸商場案而已；另外，他對「罷樑」團體三更半夜前來廟口夜市，高喊要民眾連署也感到反感。

基隆廟口夜市愛三路、仁三路交叉路口的電子看板，最近兩天出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」（見圖）的字句，引來地方議論。（記者俞肇福攝）

基隆廟口夜市攤販小組總代表謝文賢今晚表示，愛三路、仁三路的電子看板，出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」的字句，純粹是他個人意見，與廟口攤販無關。（記者俞肇福攝）

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