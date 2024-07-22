東基醫師被爆是偷拍狼！坦承犯行 被令離職

台東基督教醫院傳出醫生偷拍。（民眾提供）

2024/07/22 11:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東基督教醫院一名劉姓醫師，被爆3年來經常用手機偷拍女同事的裙底風光，就連病患家屬也不放過，院方6月接獲檢舉後啟動調查，爆料指稱其前往北部受訓，但院方表示，已令其離職並承諾提供受害人所有必要的法律協助。

爆料指稱，包括賣場、銀行、捷運都有該名醫生的狼蹤，院方接獲檢舉後，疑似只要求他刪除檔案，就在本月初將他送往淡水馬偕醫院受訓，投訴人擔心有更多無辜女子受害，因此決定出面踢爆。

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東基表示，6月下旬接獲投訴後，主動展開「人事評議暨性騷擾申訴處理委員會」委員調查、搜證、法律諮詢，並知會、關懷、協助受害者。該醫師對此侵害行為坦承不諱，並配合院方的停職調查，委員會也同步知會受害者啟動關懷機制，承諾提供所有必要的法律協助。

院方表示，確認該名醫師的侵害行為後，已於7月起終止執業合約，令其離職，院方對此事件深感遺憾與痛心，除積極保護受害同仁外，亦將持續強化不法侵害行為之規範，確保所有醫護人員、員工及病人的權益。

至於前往淡水馬偕醫院受訓一事，院方指稱，這是在事件爆發前即已確定，當時是由劉姓醫師自己發現有受訓名額，並自願前往進修，院方也表支持並予以金援，但在事發後即中斷援助，而台東地檢目前未接獲報案。

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