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    北市精舍命案》警方搜索5住處 作家王薀遭逮否認涉案

    大安分局警方本月7日與刑事警察大隊偵查第八隊兵分多路前往該精舍相關處所查緝，並在復興南路的住所破門後拘提王到案。（記者鄭景議翻攝）

    大安分局警方本月7日與刑事警察大隊偵查第八隊兵分多路前往該精舍相關處所查緝，並在復興南路的住所破門後拘提王到案。（記者鄭景議翻攝）

    2025/01/14 17:22

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區某私人精舍傳出女信徒死亡事件，蔡姓女信徒被發現在精舍死亡，且臉部、身體有大面積瘀傷，懷疑生前遭毆打，還被63歲的女住持吳慧珠及2名信徒用推車載運回精舍，檢警追查下認為暢銷書作家王薀涉有重嫌，本月7日搜索王薀雙北5個處所，並在王薀位於復興南路的住處拘提王到案，王初步否認涉案。

    據了解，蔡女去年5月初進入精舍和住持同住，全案事發在凱米颱風來襲的夜晚，7月23日晚上10點多，住持吳慧珠與蔡女等信徒10人，一同在某茶餐廳討論佛法，過程中蔡女疑似和李姓男子起爭執，李男一氣之下強行將蔡女拖至店外淋雨，後來監視器再拍到蔡女，人已被綑綁於推車上運回精舍。

    警方接獲報案後趕往精舍，趕抵時蔡女已明顯死亡，且臉部、身體還有多處明顯瘀傷，因家屬強烈質疑死因，由法醫進行解剖，研判死者因橫紋肌溶解症去世，檢警研判案件尚有隱情，懷疑有他殺可能。

    檢警原本拘提並聲押住持吳慧珠、李姓及姜姓信徒，後來經過向3人問訊，以及家屬的指證，研判王薀涉有重嫌，疑似涉嫌教唆住持、信眾修理蔡女，大安分局警方本月7日與刑事警察大隊偵查第八隊兵分多路前往該精舍相關處所查緝，並在復興南路的住所破門後拘提王到案。

    警方共搜索王薀雙北5個住所，查扣手機、筆記型電腦、隨身硬碟、筆記本等證物，王薀到案初步表示未涉案，對於精舍信徒擊住持為何涉嫌殺害蔡女全然不知情，全案訊後依殺人罪嫌移送北檢偵辦。

    7月23日晚上10點多，住持吳慧珠與蔡女等信徒10人，一同在某茶餐廳討論佛法，過程中蔡女疑似和李姓男子起爭執，李男一氣之下強行將蔡女拖至店外淋雨，後來監視器再拍到蔡女，人已被綑綁於推車上運回精舍。（記者鄭景議翻攝）

    7月23日晚上10點多，住持吳慧珠與蔡女等信徒10人，一同在某茶餐廳討論佛法，過程中蔡女疑似和李姓男子起爭執，李男一氣之下強行將蔡女拖至店外淋雨，後來監視器再拍到蔡女，人已被綑綁於推車上運回精舍。（記者鄭景議翻攝）

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