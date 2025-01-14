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    回「我不知道」是職場大忌？過來人點頭提供完美回答

    工作職場示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    工作職場示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    2025/01/14 17:38

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新人初入職場難免會面臨很多挑戰，當遇到自己不清楚的問題時，該如何回應卻成為一大考驗。一名網友不解為何職場上不能說「我不知道」，有些職場前輩和公司主管甚至不能接受這種回應。

    一名網友在社群論壇「Dcard」發文 表示，工作上的知識與技能並非天生就會，需要靠後天學習，但有些老鳥或主管似乎對新人回答「我不知道」這件事特別反感，讓她不禁感到疑惑，「與其不懂裝懂，不如直接老實說『我不會』，不是比較乾脆嗎？」

    貼文一出隨即吸引廣泛討論，不少網友指出，「我不知道」的回答可能會留下消極、不負責任的印象，容易被解讀成缺乏處理問題的意願，可以改成「這我沒遇過，我等等會去問看看某某，有答案後回覆你」、「這部分的資料該去哪裡查？」或「有推薦的處理方式可以參考嗎？」等回答，既能展現出對問題的重視，還能趁機向同事學習。

    有人補充，若問題不屬於自己的工作範圍，應在回應中加入解釋，「我不清楚耶，這部分之前不是我在處理的，還是問問看xxx呢？」，不但可以避免誤會，同時也不會讓對方覺得新人在推卸責任。

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