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首頁　>　社會

國道猴子出沒？在國三飆速176公里 3名年輕人被起訴

台中地檢署認為3人在高速公路競速，時速平均176公里的的行為，危害路人而提起公共危險罪公訴。（記者張瑞楨攝）

台中地檢署認為3人在高速公路競速，時速平均176公里的的行為，危害路人而提起公共危險罪公訴。（記者張瑞楨攝）

2023/09/08 17:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣李姓、張姓與詹姓男子，今年1月24日於彰化縣社頭鄉聚會，翌日清晨1時許，開車跑到國道三號高速公路競速，狂飆至時速176公里（俗稱國道猴子），下國道之後，又在台中市龍井區的市區道路，與不詳的成年人來回競速狂飆，被台中市警局烏日警方調閱監視器偵辦，李男與詹男全部否認犯行，張男則坦承部分犯行，台中地檢署依公共危險罪起訴。

起訴書指出，28歲李男與21歲張男，26歲詹姓男子3人，住在彰化縣員林市等地，3人於今年1月24日晚間在社頭鄉一間汽車行聚會，之後，於25日1時許，相約到國道三號比賽，3人分別駕駛自小客車，從台中市大甲區的國三苑裡交流道，進入國三之後，以平均時速176公里狂飆，約7分鐘後，之後於龍井交流道下國三，又於龍井區的市區道路，與開車的不詳成年人（俗稱公路猴子，或汽車猴子）來回競速狂飆。

烏日警分局接獲報案，調監視器偵辦，李與詹都否認犯行，張男則承認部分犯行，檢方認為，警方調閱監視器畫面，可證明3人飆車競速屬實，且平均時速高達176公里，足以危害人車安全，依據公共危險罪提起公訴。

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