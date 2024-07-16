新興毒品「電影梗」混淆視聽 蔡佰達分享毒品偵辦實務

台南市府團隊結合台灣台南地方檢察署等單位辦理「防制新興毒品 共建無毒大台南」記者會，邀請台南地檢署檢察官蔡佰達（右3）分享實務經驗。（記者王姝琇攝）

2024/07/16 18:21

〔記者王姝琇／台南報導〕為提升青少年對新興毒品議題關注，台南市府團隊結合台灣台南地方檢察署等共同辦理「防制新興毒品．共建無毒大台南」活動宣傳，特邀台灣台南地方檢察署檢察官蔡佰達進行新興毒品防制及毒品偵辦實務分享，現場同時展示多元反毒教材及毒品防制成果。

蔡佰達分享偵辦毒品等實務經驗，年輕人誤入歧途攜帶毒品闖關、查緝製毒工廠等，他特別提到，近來毒販以新潮包裝吸引年輕人，電影梗「含笑半步癲」、「一日喪命散」，及混淆視聽的「下山採藥」、「跳跳糖」、「彩色軟糖」，甚至走類精品品牌包裝等手法，不得不提高警覺。

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黃偉哲表示，一旦沾染上毒品，使用者再犯率非常高，因此各國政府無不投入相當資源致力防制，目前正值暑假，為避免青少年遭受毒品危害，市府與執法及醫療單位共同宣誓，合力推動緝毒、防毒、拒毒及戒毒等工作，也讓大家認識目前常見的新興毒品並警覺，以免誤入毒品陷阱。

台南地檢署檢察長鍾和憲特別出席指出，近來彩虹菸、大麻等毒品氾濫，呼籲應從源頭加強查緝運輸、製造、販賣等不法行為，避免危害擴大，地檢署將與相關單位合作緝毒，嚴格察查毒品犯罪。他也分享藥頭是如何用避重就輕的話術，欺騙民眾使用毒品，呼籲所有民眾都要提高警覺。

衛生局表示，近年來，世界各國受新興影響精神物質（以下簡稱NPS）濫用危害影響甚鉅，依據聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）最新統計，截至今年6月底，在全球142個國家發現約有1247種新興毒品。2008年至今年3月我國已查獲193種NPS，其中59種為合成卡西酮類，另根據衛生福利部食品藥物管理署濫用藥物檢驗通報系統統計，卡西酮類毒品名列新興毒品檢出種類之首，顯示卡西酮類毒品危害日趨嚴峻。

衛生局進一步指出，市府毒品危害防制中心持續以生動有趣方式擴大宣導辨識新興毒品技巧，讓市民朋友了解正確反毒知識及諮詢管道；同時提供民眾如何破解新興毒品五招：1.有拆封重新包裝痕跡、2.特殊包裝食品、3.未清楚標示內容、4.標榜神奇功效的食品、5.來路不明菸品或煙油，呼籲大家提高警覺小心防範。

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近來毒販以新潮包裝混淆視聽吸引年輕人。（記者王姝琇攝）

記者會現場同時展示多元反毒教材及毒品防制成果。（記者王姝琇攝）

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