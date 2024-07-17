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下班注意！12縣市豪大雨特報 彰投雲嘉5地當心大雷雨開炸

氣象署今（17）日下午5點25分對桃園以南12縣市發布豪大雨特報。（擷自氣象署網站）

氣象署今（17）日下午5點25分對桃園以南12縣市發布豪大雨特報。（擷自氣象署網站）

2024/07/17 17:54

首次上稿 17:15
更新時間 17:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今（17）日下午5點25分對桃園以南12縣市發布豪大雨特報，影響時間至晚上；下午5時24分及5時55分發布嘉義縣市及彰化、南投、雲林等地大雷雨即時訊息。提醒民眾下班時注意安全。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨發生的機率，南投縣、彰化以南地區及桃園以南山區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報涵蓋圍包括：嘉義市、嘉義縣。

大雨特報涵蓋圍包括：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

另外在下午5時24分，氣象署也對義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，5時55分則再對彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨訊息，持續時間至晚間19時0分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

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