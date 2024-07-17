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夫妻受困透天豪宅電梯 強忍高溫、飢渴2天幸運獲救

警消人員到豪宅消防隊撬開電梯鐵門。（民眾提供）

警消人員到豪宅消防隊撬開電梯鐵門。（民眾提供）

2024/07/17 06:20

〔記者王捷／台南報導〕台南一間透天5樓豪宅傳出電梯受困事件。莊姓女子與歐洲籍丈夫因電梯故障受困，兩人手機又沒在身邊，2天來忍受電梯內高溫、飢渴。連兩天女兒都沒接電話，莊母到豪宅找人，所幸聽聞莊女細微求救聲，警消獲報後，16日晚間9點多破門，救出已脫水的異國夫妻。

30多歲的莊女與50多歲的丈夫剛結束歐洲旅遊，這兩天才回國，莊母前天沒連絡上女兒，起初沒想太多，不過到了第二天，女兒仍未接電話，讓莊母覺得有異樣，但到了女兒家門口，見屋內一片漆黑、大門深鎖，身上也沒有女兒家的鑰匙，當莊母正打算離開時，卻隱約聽聞求救聲。

據了解，莊女與丈夫約是14日晚間搭電梯，受困在5樓，這兩天台南氣溫炎熱，電梯因到了最頂樓，電梯內溫度也受到影響，還好這處5層樓豪宅，電梯靠近建築物外側，夫妻倆雖然沒有帶手機在身上，但這兩天莊女都沒有放棄求助，想到就大喊救命。

雖然從電梯內傳出的求救聲，在建築外聽到時的聲音已非常細微，還好豪宅位於巷內，一到晚間附近就很安靜，且正巧莊母也有搜尋聲音來源，她聽到女兒的求助聲立刻向警、消報案，當消防隊撬開電梯鐵門，一股熱氣釋出，消防員立刻遞上飲用水給脫水的夫妻，並送醫觀察救治，目前兩人都沒有生命危險。

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