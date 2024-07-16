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2警因公殉職認定嚴格 張榮興：撫卹金逾2千萬 研議修法放寬標準

警政署長張榮興表示會全力爭取殉職員警權益。（記者姚岳宏攝）

警政署長張榮興表示會全力爭取殉職員警權益。（記者姚岳宏攝）

2024/07/16 18:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對基隆市八堵分駐所警員蘇昱鴻及新北市三重警分局警員黃瑋震執行勤務遭撞不幸身亡，警界擔心恐不符嚴格的「因公殉職」條件，警政署長張榮興今天表示，警政署將全力協助遺族爭取從優撫卹，撫卹金及慰問金將達新台幣2000萬以上，另有關「因公殉職」及「因公死亡」認定疑義，引發各界討論，警政署未來將研議修正警察人員人事條例施行細則，放寛「執行勤務殉職」認定，為遺族爭取最大的相關撫卹保障。

張榮興說，目前對於因公殉職的定義較狹窄，僅限執行搶救災害、拘提或逮捕案犯勤務，遭受暴力或意外危害以致死亡，未來會協調主管機關放寬定義，未來只要是執行勤務遭受暴力或意外死亡，就可認定是因公殉職。

警政署表示，基隆新北兩案員警執勤遭受意外危害以致死亡各項撫卹給與，計有殮葬補助、公保死亡給付、一次及月撫卹金、警察人員因公傷亡慰問金及警察消防海防移民空勤人員及協勤民力安全金等項目，合計達新台幣2000萬元以上。此外，警政署刻正辦理警察人員因公傷亡慰問金發給辦法修法作業，提高因公傷亡慰問金發給金額最高約可達2000萬元，給予警察遺族更完善照護。

警政署強調，每一位警察同仁都是同袍，更是家庭的支柱，將持續精進完善警察執法制度、強化教育訓練及裝備，保障所有員警執勤安全。張榮興也說，努力為警察同仁爭取更好的保障與權益，是他的責任，他會全力以赴！

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