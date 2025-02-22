好消息！ 台中新光三越24歲樓管拔除呼吸器自主呼吸

賴總統15日到台中榮總探視姜姓樓管。（翻攝自總統官方臉書）

2025/02/22 17:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆釀嚴重死傷，今天是意外發生後第10天，傳出好消息，在台中榮總救治的24歲的姜姓樓管，已經拔除呼吸器，能自主呼吸，情況持續好轉。

姜姓樓管在氣爆前10分鐘還傳照片與姊姊連絡，不料就失聯，獲救後因氣爆造成頭部重創、多處骨折，緊急開刀後有清醒，由於情緒激動，腦壓會升高因此給鎮定劑，讓腦細胞休息，經逐漸減藥，19日甦醒，能對醫護做出反應，看到家人時還能豎起大拇指（比讚）。

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姜姓樓管經過連日休息，恢復順利，腦壓恢復正常，已移除腦壓監測器，也開始訓練逐步脫離呼吸器，也傳出好消息，已經拔除呼吸器，能自行呼吸。

上週六（15日）總統賴清德坐專機到台中探視慰問傷者，特別到中榮探視關心重傷姜姓樓管，由於術後仍需一段復原，家屬擔心受傷後無法工作，賴總統告訴家屬放心，醫療團隊會全力醫治，也請市府及新光三越保障工作權。

而在氣爆中澳門籍鄧家七口四代祖孫路過新光三越遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷，祖父母不幸身亡，2歲孫女頭部重創開刀，生命跡象穩定，但仍未脫離危險，目前在中國醫藥大學附設兒童醫院救治，醫護團隊持續治療和密切監測。

鄧家祖父母在前天（20日）舉行告別式後火化，骨灰將由家屬帶返澳門，骨折受傷的曾祖母和叔叔持續住院治療，傷勢穩定。

澳門女童在氣爆時頭部重創，在父母護送由熱心駕駛緊急送到醫院救治，目前仍在危險期。（民眾提供）

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