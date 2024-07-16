神鬼工程師不只偷老東家廣達 又扮內鬼偷台達電近萬顆晶片

廣達電腦離職林姓工程師9度冒名闖入廠內，偷走CPU處理器及記憶體晶片。（資料照）

2024/07/16 18:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕廣達電腦林姓離職工程師涉嫌闖入廣達龜山廠區，竊得近千萬元的CPU及晶片變賣被起訴。林男事後又被查出，在任職台達電公司平鎮廠又扮內鬼，利用深夜值班機會涉嫌侵入倉庫，偷走9980顆晶片轉賣，今再被桃檢依竊盜罪嫌起訴。

林姓離職工程師去年2月起，涉嫌9度冒名其他員工身分，取得臨時通行證闖入廣達桃園市龜山廠區，竊得價值近千萬元的83個CPU及833個記憶體晶片，將贓物藏放胯下躲過警衛金屬探測器檢查，以神鬼手法得手價值高昂晶片變賣，事後被查獲於去年11月間被桃園地檢署起訴。

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檢警調查，30歲的林俊銘從廣達離職後，去年轉往台達電子工業公司平鎮廠擔任工程師，卻因債台高築，除了涉嫌侵入老東家偷竊晶片，另於去年9月5日、21日及10月17日，利用值夜班、公司倉管人員下班之際，再扮內賊侵入倉庫開啟放置「IC半導體晶片｣的防潮櫃，分別竊取900至4000顆不等的5種型號、總計9980顆晶片，得手後放入個人包包內，下班後攜出，轉賣給不知情的徐姓男子，後因台達電清查倉庫發現晶片短少，經內部調查發現是林男所為，報警究辦。

桃園地檢署去年11月間將林男涉嫌9度竊取廣達電腦晶片案起訴；林男今年又被警方移送涉嫌台達電竊案，檢察官偵辦時，林男坦承偷竊，並將偷得的5種型號的9980顆IC半導體晶片以59萬3000元出售，但對台達電提出晶片失竊明細達2萬1060顆，直說沒偷這麼多。

由於台達電倉庫內並無監視器，只拍到林男進出倉庫畫面，檢方認為林被控竊取其餘的1萬1080顆晶片部分，並無客觀事證可證明是林所為，此部分不予計入，今偵結將林男再依3次竊盜罪嫌提起公訴。

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