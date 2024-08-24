雲林莿桐驚傳砍人案！男疑爭討家產 捅傷弟媳、姪女3人

60多歲張男疑似討家產無果，昨晚持刀進弟弟家中行兇，造成弟媳、2名姪女輕重傷。（讀者提供）

2024/08/24 08:13

〔記者李文德／雲林報導〕雲林莿桐鄉昨晚驚傳殺人案，60多歲張男疑似討要家產遭拒，持刀前往弟弟家，刺傷弟媳與兩名姪女，造成3人分別受到輕重傷送醫。警方獲報後到場將張嫌以現行犯逮捕，詳細行兇原因有待警方釐清。

事發地點發生在莿桐鄉興桐村，昨天晚間8點半左右。據了解張男拿著一把長刀行兇，直奔弟弟家中，捅傷弟媳與姪女，後來又追著另名姪女，姪女負傷逃出屋外。警方到場時喝令張男束手就擒，多名警力壓制並依現行犯逮捕。

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52歲弟媳左腹部撕裂傷，25歲姪女左肩、背部都有刀傷，20歲小姪女則是頸、背、左手都受傷，由於傷勢嚴重轉加護病房觀察中，至於詳細原因有待警方進一步釐清。

據了解，張嫌幾年前與弟弟分家獲得百萬家產，居住於北部；而弟弟為一般上班族、弟媳是名幼教師，兩名姪女都很乖巧，家中還有八旬母親與40多歲妹妹同住。

據鄰居透露，張男居住在北部，多年前與弟弟分家獲得百萬家產，不過近年常常到弟弟家，疑似為了家中還有田地要分，這幾個月來就聽聞過大哥回來鬧事討要家產，還鬧到動手打破窗戶，想不到這次還拿刀捅傷人，令人感到氣憤。

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