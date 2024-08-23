轎車違規迴轉 高雄輕軌列車又被Ａ了

高雄輕軌昨天傍晚與黑色轎車在大順二路55巷口發生碰撞，造成輕軌一度停駛，乘客下車改搭他班列車。（民眾提供）

2024/08/23 09:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄輕軌昨（22）日傍晚下班時間，行經三民區大順二路55巷口時，與劉姓女子（47歲）駕駛的轎車發生擦撞，當時劉女開車沿大順往南方向，於禁止左轉的路口迴轉，轎車左側車身與行駛而過的輕軌列車發生碰撞，幸好無人員受傷。

據了解，昨天下午近5點輕軌列車剛從C29樹德家商站往C30科工館站往順向行駛，行經大順二路口時碰撞到劉女駕駛的轎車，輕軌司機員立刻緊急停車，並引導乘客前往其他車站搭車或轉搭其他交通工具，就有當時車上乘客事後在社群發文指出，「輕軌又被三寶擊中，我全員被迫下車往下一站走去，到達下一站時已經有一台輕軌空車在等我們，緊急應變措施做得很好喔！」

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轄區警方表示，經警方到場處理測繪且迅速排除交通障礙，現場無人受傷，初步研判為劉姓女駕駛在禁止左轉路段迴車，可處幣600元至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

高捷公司也表示，本案如經警方確認為轎車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償，並呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。

黑色轎車在禁止左轉的路口迴轉，與行駛而過的輕軌列車發生碰撞。（民眾提供）

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