承諾保衛台灣？ 川普：他們該付美國保護費

美國前總統川普。（歐新社）

2024/07/17 08:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普上週六遭槍傷，引發全球關注，競選聲勢也上揚；他近日接受《彭博商業周刊》專訪，台灣時間今天清晨5點刊出，訪談中被問到是否承諾防衛台灣？他強調「台灣應該付美國保護費」。

《彭博商業周刊》近日在海湖莊園獨家專訪川普，美東時間16日傍晚5點（台灣時間17日清晨5點）刊登，其中問及「你會保衛台灣對抗中國嗎」？川普回應，他非常了解、尊敬台灣人民，但「他們確實拿走了我們大約百分之百的晶片業務」，「台灣沒有給我們任何東西」，他認為「台灣應該付給我們保護費」。

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報導提到，儘管目前美國兩黨都支持台灣，但川普在「對抗中國侵略」的態度上不冷不熱，令川普遲疑的關鍵在經濟議題，訪問中直言「台灣從我們手中奪走了我們的晶片生意」。

川普說：「我的意思是，我們有多愚蠢？他們拿走了我們所有的晶片業務。他們非常富有。」川普說，他想要的是台灣向美國付保護費，「我認為我們與保單沒有什麼不同。我們為什麼要這樣做呢」？

報導提到，引起川普質疑的另一點是他認為「保衛地球另一端的小島」有實際困難。川普提到， 「台灣距離我們9500英里，距離中國68英里」，中國地大物博，其實可以直接砲轟台灣，「但現在他們不想這樣做，因為不想失去所有這些晶片工廠，那是習（近平）主席的掌上明珠」。

報導指出，如果放棄對台灣的承諾，將代表美國外交政策的巨大轉變，其意義與停止對烏克蘭的支持一樣重要，但川普似乎準備從根本上改變這些。

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