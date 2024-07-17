川普稱台灣要繳「保護費」 卓榮泰：我們願意付出更多責任

行政院長卓榮泰說，台海跟印太地區的和平穩定，是台美共同的責任跟目標，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全」。 （記者廖振輝攝）

2024/07/17 12:11

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〔記者鍾麗華／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普談及台灣議題時直言，台灣拿走美國所有晶片業務，若要美國提供保護，台灣應該付錢。對此，行政院長卓榮泰今（17）日在與媒體茶敘時說，台海跟印太地區的和平穩定，是台美共同的責任跟目標，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全」。

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卓榮泰表示，有注意到川普談話，但是大家應該也清楚，台美關係近幾年來狀況非常堅定，台海跟印太地區的和平穩定，是雙方共同的責任跟目標，也感謝美國經常多次對台灣的各種安全以及國際發聲，給予很多支持。

卓榮泰強調，台灣身為國際村一員，對區域和平穩定有共同責任，台灣穩定加強國防預算和恢復義務役役期，以及強化社會韌性，都是展現身為國際一份子的責任，只要持續展現相關能力，就能得到更多國家的資助。

卓榮泰指出，台美過去有好的關係，會努力不僅維持、且更能往好的方向走，雙方對於台海印太地區共同的責任，「我們願意付出更多責任，這是在防衛我們自己、保障安全」。

川普宣稱台灣拿走美國晶片事業，未來若當選，是否會要求台灣將尖端晶片量能移轉到美國？卓榮泰表示，美國是民主成熟國家，人民會在大選做出明確選擇，當前台美實質關係遠遠超過其他具有外交的國家，台灣尊重美國人民的選擇，也祝福大選順利進行，未來雙方會在過去基礎上，往好的發展，「我們只能做這樣的努力和祝福」。

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