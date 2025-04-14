注意日夜溫差！ 北台灣清晨偏冷、白天回溫上看30度

今晨各地氣溫略低，白天溫度回升至接近30度，各地日夜溫差大，民眾需特別注意。（資料照）

2025/04/14 06:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（14日）清晨受輻射冷卻影響各地氣溫略低，白天溫度回升至接近30度，各地日夜溫差大，民眾需特別注意。

今日北部及宜蘭清晨低溫只有12至14度，中部及花蓮、台東低溫15、16度，南部低溫18、19度。白天東北季風減弱，各地氣溫回升，大致為晴到多雲的天氣，只有東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭高溫26至29度，中南部高溫29、30度，而花蓮及台東高溫24、25度，日夜溫差大。

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空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，北部及竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週二至週四（15至17日）天氣大致穩定，各地為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。北部16至30度，中部15至31度，南部17至31度，東北部16至27度，東部18至26度，東南部19至26度。

週五至下週日（18至20日）鋒面位於台灣北部海面，持續有水氣沿著鋒面結構向東移出，受其外圍水氣影響，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。北部22至31度，中部22至32度，南部24至31度，東北部20至27度，東部21至27度，東南部22至29度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 29 17 ~ 29 19 ~ 29 16 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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