徐巧芯誣指外交部專員為共諜 當事人妻子再轟：邊道歉邊做小動作

國民黨立委徐巧芯日前誤稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，還在社群曝光無關人員（外交部北美司一名何姓專委）的長相，引發外界質疑，也讓被誣指為共諜的何員妻子氣炸。（資料照）

2025/04/11 08:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前誤稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，還在社群曝光無關人員（外交部北美司一名何姓專委）的長相，讓被誣指為共諜的何員妻子氣炸，何妻除了發聲呼籲「一定要罷免徐巧芯！」昨日也透露徐巧芯私下要求索取她先生的電話，讓她質疑「這是施壓與霸凌」。

徐巧芯9日在立院外交及國防委員會質詢，爆料吳釗燮身邊一名「何姓助理」也是共諜，並問國安局是否正在調查。她還以投影片秀出她口中的共諜、何姓男子的名片、照片及職務經歷，並稱何員現職為「外交部北美司專委」。國安局長蔡明彥當下就表示，徐巧芯的資料可能有誤，且恐違反個資法。但徐巧芯堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮。

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外交部長林佳龍表示，他得知此事後有請同仁去查，應該是錯誤資料，涉案人並非外交部北美司的同仁。不過當天下午徐巧芯仍在臉書發文，貼上同一份誤植錯誤資訊的簡報圖痛批何員。事後得知誤植也未刪除發文，而是在原貼文上方另外新增「道歉啟事」（之後改為「新增回應」）。

對此有自稱是何姓專員妻子的女網友在Threads發文怒嗆徐巧芯栽贓陷害，指包含國安局長及外交部長都已提醒及澄清，徐巧芯仍在臉書發文，讓她直言「為什麼我們一定要罷免徐巧芯！今天發生在我們身上血淋淋的明天就會發生在一般平民百姓身上！」

昨日民進黨發言人吳崢也在Threads轉發相關報導，並指「被徐巧芯栽贓、人格抹黑的當事人家屬出來說話了：『一定要罷免他！』」自稱是何妻的女網友也留言回覆，指控「徐巧芯一邊道歉；一邊做小動作，糊弄新聞媒體與民眾。徐巧芯說她已經道歉後，立刻去把臉書的道歉啟示改為『新增回應』！並要求索取我先生的電話，說要致電『說明』。並傳送貼圖，說要在今天『質詢部長時道歉』」。對於上述表現她直言「這是施壓與霸凌」。

留言也提到，「我們非常感謝外交部林佳龍部長在第一時間就幫忙澄清這是錯誤的資訊。許多同仁也一直提醒徐巧芯他用的資訊是錯誤的。但是他（徐巧芯）仍然在2025/04/09五點左右發出含有我先生真實姓名、現任職稱、清晰照片，並連連看指涉是『共諜』。今早徐巧芯又故技重施，90度鞠躬道歉，但截至下午一點，他該篇臉書貼文有217次分享」。

查看徐巧芯該則PO文，持續遭到網友砲轟，到今日上午仍持續有網友留言批評。

國民黨立委徐巧芯日前誤稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，還在社群曝光無關人員（外交部北美司一名何姓專委）的長相，讓被誣指為共諜的何員妻子氣炸，何妻透露徐巧芯私下要求索取她先生的電話，讓她質疑「這是施壓與霸凌」。（圖擷自threads）

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