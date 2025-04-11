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    白天暖熱如夏！中部以北易有陣雨 越晚水氣越多

    今天降雨減少，不過水氣仍多，迎風面整日不定時有局部短暫陣雨，北部地區清晨可能有零星降雨，而因熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，隨著下一波鋒面接近，越晚水氣越多，降雨機率增加。（資料照）

    今天降雨減少，不過水氣仍多，迎風面整日不定時有局部短暫陣雨，北部地區清晨可能有零星降雨，而因熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，隨著下一波鋒面接近，越晚水氣越多，降雨機率增加。（資料照）

    2025/04/11 07:01

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（11日）環境轉為偏南風，降雨減少，不過水氣仍多，迎風面花、東地區整日不定時有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴。不過北部地區清晨可能有零星降雨，而午後因熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，隨著下一波鋒面接近，越晚水氣越多，降雨機率增加，下半天外出建議攜帶雨具備用。

    今日氣溫方面，白天高溫回升，預估西半部可達30、31度，東半部為27度，感受溫暖悶熱，而各地低溫普遍為19至21度；離島澎湖全天23至27度、金門19至25度、馬祖18至23度。

    氣象署提醒，金、馬及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意駕駛安全及航班資訊。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    未來天氣方面，週六至週日清晨鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，易有短延時強降雨，北部地區有陣雨或雷雨，中部、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

    週日白天鋒面過之後，東北季風隨即影響，各地天氣稍轉涼，降雨逐漸趨緩；迎風面東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局多雲到晴。

    下週一起東北季風減弱，白天起氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，早晚各地偏涼，日夜溫差大；下週一至四各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    下週五各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；下週六日台灣附近水氣增多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 31 21 ~ 30 24 ~ 30 21 ~ 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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