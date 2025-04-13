花2年2月偕妻小完登小百岳 南市公運處長吳俁之：發現新台灣

台南市府公共運輸處長吳俁之（左一）與妻子、兩名女兒登上宜蘭三星山，完登我國第一百座小百岳的里程碑。（吳俁之提供）

2025/04/13 22:56

〔記者王俊忠／台南報導〕都愛旅行的台南市府公共運輸處長吳俁之及妻子陳怡憓，常在假日舉家外出，一回全家到高雄大社觀音山，走20分鐘就到三角點、發現立有「小百岳」解說牌，之後好奇查詢才知小百岳是經過挑選100座中低海拔、有特色的郊山，不像爬高山那麼難，覺得可以帶孩子挑戰，就開啟1家4人小百岳之旅，從2021年2月到2023年4月花了2年2個月時間完登。

這目標之初，吳俁之夫妻兩位女兒分別念小學三年級和幼稚園大班，他們先從離家較近的小山開始嘗試，像梅嶺竹仔尖山、嘉義獨立山、屏東笠頂山等，都是小朋友半天內可慢慢郊遊的步道，接著進階到需要一點體力和時間的山，像屏東棚集山、南投鳳凰山等來回超過10公里的路程。

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與妻子都40歲出頭的吳俁之表示，小百岳少數高達2千多公尺、大多是數百公尺，最低是澎湖蛇頭山標高20公尺。後來漸發現許多郊山有挑戰性，不但距離長、需體力，也需要度過地形的技術，像嘉義三腳南山的垂直爬升、台中大橫屏山的岩壁、台東都蘭山的濕滑；而全家一致認為最困難的是花蓮八里灣山（奇萊雅山），一路陡峭、路線原始泥濘，要渡過多次野溪，因人跡罕至、蚊蟲又多，當天恰是小女兒6歲生日，一家登頂時拿出預備好的生日蛋糕，她很生氣哭道：「為什麼我生日要來爬這麼困難的山？」，全家人對此記憶深刻。

除了爬山的挑戰，如何在有限假日跑遍全台灣也是一大難事，吳俁之說，一有連假到外縣市，就要把握機會一口氣多撿幾座山。外島澎湖、金門、馬祖、蘭嶼各有1座小百岳，也要安排前往；花蓮立霧山，則必須在半山沒有公路可抵達的部落住1晚，在寒冷夜晚升起營火聽獵人講山裡故事，是從來沒有過的台灣旅行體驗。

這樣登小百岳行程也常覺得累，尤其平日工作已繁重，不免懷疑為何假日還要折騰自己，但轉念一想也是種紓壓的心境轉換。有時走著突然一轉彎，眼前出現平常看不到的無敵美景，因為從不知台灣竟有這樣的地方，又覺得無限值得。

吳俁之憶道，一次在苗栗加里山陰暗森林深處，已走了很長一段路，天氣很冷，大女兒走在前面，她爬上一顆大石頭時，陽光突然穿過樹頂灑落下來，就像亮麗舞台一樣，這一幕永遠刻在心裡，覺得跟人生很像，辛苦的時候多，但為的就是這一瞬間的光。後來女兒升上國中後學業、活動變多，也有她們自己行程，全家更難有空一起爬山。

雖然只是一念之間啟動的全家小百岳之旅，很慶幸能走完100座山，使孩子體驗堅持完成一件事的過程，也讓我們全家去了很多沒去過的地方、且和土地山林更親近，發現全新的台灣。

台南市府公共運輸處長吳俁之與妻小登爬苗栗加里山陰暗森林深處時，其大女兒爬上一顆大石頭時陽光突然從樹梢灑落，宛若人生舞台一般。（吳俁之提供）

台南市府公共運輸處長吳俁之的兩位女兒爬屏東真笠山情形（不屬於小百岳）。（吳俁之提供）

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