獨家》蘭花研究也被統戰？學者與中國共享關鍵資料庫 「台灣」被消失

蘭花是台灣重要產業，圖為今年台灣國際蘭展。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/11 06:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內學術界也遭統戰滲透？時值中美關稅貿易戰，蘭花又是農業部列管敏感產業，卻傳出南部某大學學者相關研究與中國共享關鍵成果，而且發表論文的通訊地址加了中國，「台灣」直接被消失。

蘭花是台灣最重要的「戰略」產業之一，政府每年投入大量的經費支持產業升級與學術研究，一如川普對台灣施加的高關稅下，農業部積極地輔導蘭農以面對國際的競爭，台灣過去幾年在蘭花學術研究上屢創佳績，甚至有蘭花院士被提名及當選，顯示國科會與教育部的重視，也因此任何關於蘭花的學術成果都是台灣全體國民的資產，並以此在來自荷蘭的挑戰下足以提升台灣產業的競爭力。

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然而，居於學術利益與個人聲名，卻在南台灣的蘭花重點實驗室傳出有學者與中國共享最爲關鍵的學術成果，不但降格為共同通訊作者，而讓整體研究成為中國擁有，甚至共享資料庫，包括整體蘭科植物以及針對蝴蝶蘭的基因體資料，甚至還跨足到枸杞的基因體，都是智慧財產的流失，已經碰觸到國家安全層級的紅線。

尤其讓學界人士感到不可思議的是，該名教授的通訊地址甚至掛上對岸的單位，而「台灣」直接從地址消失，改為「Tainan，China」。很可惜研發部門並未發現或提出警告，任由中國來吃台灣的豆腐，學術倫理上是否有所疏失，相關單位也難辭其咎。

據了解，與中國共建基因體資料庫，有兩個蘭花、一個枸杞，另有一篇水筆仔研究論文納入中國資料庫，而且有掛中國的單位為福建農林大學，該校正是中共領導人習近平的的母校，台灣的通訊地址被加了中國，甚至連台灣都被拿掉，每一篇都跟中國合著，等於是沒有台灣自己的論文。

學界人士憂心指出，中國以學術合作交流為由，長期提供經費，類似蘭花研究案例只是冰山一角，如果沒有警覺性，不僅喪失國際競爭力，甚至淪為對岸滲透統戰工具，台灣的知識產權逐漸流失，值得相關單位重視防範。

楊桃基因體研究論文，主要通訊中國，台灣學者的地址中國台南（紅圈處）。（讀者提供）

開發用於蘭花基因組分析的新生物資訊工具相關研究論文，台灣跟中國共同擁有蘭花資料庫，2025年共同發表於 BMC Plant Biology 。（讀者提供）

獨蒜蘭相關研究論文，台灣學者通訊地址，有中國福建農林大學、中國台南， 連台灣都沒有。（讀者提供）

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