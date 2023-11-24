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國道狂飆178！他怨警察偷偷摸摸抓超速 提告抗罰被打臉

洪男被警方測得時速178公里，不滿警方開罰，打行政訴訟並指責警察偷偷摸摸、隱匿性執法。法官卻認為，警察內部規定，警車於測速時，得暫不開啟警示燈，洪男超速屬實，駁回上訴，全案判決確定。示意圖。（警方提供）

洪男被警方測得時速178公里，不滿警方開罰，打行政訴訟並指責警察偷偷摸摸、隱匿性執法。法官卻認為，警察內部規定，警車於測速時，得暫不開啟警示燈，洪男超速屬實，駁回上訴，全案判決確定。示意圖。（警方提供）

2023/11/24 09:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕洪姓男子去年開車行經國道1號中山高速公路台中中港路段，以時速178公里狂飆，被國道警察拍照舉發，罰8000元並吊扣汽車牌照6個月，他提起行政訴訟，指責警察當時沒開警車的警示燈，是偷偷摸摸隱匿性執法，聲明撤銷罰單，法官卻認為，警察內部規定，警車於測速時，得暫不開啟警示燈，洪男超速屬實，駁回上訴，全案判決確定。

裁定書指出，洪姓男子駕駛自小客車，去年（2022年）4月16日清晨2時許行駛於國道1號南向170.7公里處（中港系統交流道路段），該路段限速110公里，他被國道公路警察局第三大隊用雷達測定行速是178公里，超速68公里，開罰8000元，吊扣汽車牌照6個月，洪男不服而向彰化地方法院提起行政訴訟，被駁回之後，又向台中高等行政法院上訴。

洪男主張，國道警察未依規定取締，他承認有超速行為，但並非惡意超速或飆車，當時是夜間視線差，提醒用路人前方有測速取締的標示，又設於慢車道旁，他注意力保持前方，根本沒看到，且值勤員警執行任務時，警備車未開啟警示燈，他又該如何得知路段前方有違規取締？國道警察取締民眾不應該要照法規規定來取締嗎？國道警察值勤時，未依規定取締，在視線不佳路段，未開啟警示燈，未在明顯處，而屬隱匿性執法（俗稱警察躲起來抓超速），聲明上述罰單處分撤銷。

法官卻認為，警方測速地點之前，300公尺至1000公尺間明確設置測速取締標誌，另外，依據警方內部規定，警車於夜間部分，以全程開啟警示燈為原則，但執行取締違規蒐證或測速時，得暫不開啟警示燈，於攔查違規車輛再開啟警示燈，本案縱使舉發員警，當時未開啟警用汽車的警示燈，亦屬合法，洪男超速屬實，駁回上訴，全案確定。

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