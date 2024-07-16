監委調查北市私幼狼師案 公佈幼兒園名稱、嫌犯姓名

監委葉大華、田秋堇、紀惠容今（16）日表示，將持續追蹤關注幼兒園性侵案發展，並於年初就台北市政府有無依法善盡調查及監督責任等情立案調查中。（記者林哲遠攝）

2024/07/16 17:32

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，甚至檢警在電腦查扣600多部性影像，引發社會熱議。監委葉大華、田秋堇、紀惠容今（16）日發布新聞稿公布，該幼稚園名稱為「私立培諾米達信義幼兒園」，以及該園長之子姓名毛畯珅，強調已持續追蹤關注該案發展，就台北市政府有無依法善盡調查及監督之責等情，立案調查中。

監委葉大華、田秋堇、紀惠容指出，台北市私立培諾米達信義幼兒園於2022年至2023年間爆發負責人暨園長之子毛姓教保員疑似對十餘名幼童性侵害、性騷擾之情事，該園經台北市政府教育局裁定已於去年停業。監察院年初受理受害幼童家長陳情，已立案調查台北市政府有無依法善盡調查及監督之責，並就現行依「兒少權法69條」未公開疑似加害人之資訊前，如何避免類此因資訊封閉而衍生之兒少受害案件進行釐清。

請繼續往下閱讀...

針對幼稚園名稱能否公布，監委表示，「兒少權法」第69條立法理由及精神，主要在於避免造成被害兒少身分資訊被識別而曝露其隱私，造成二度傷害，而非為包庇加害人。此外，為避免加害人有持續侵害行為，媒體可依規定，為增進兒童及少年福利或維護公共利益，且經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後，認為有公開之必要，不在此限。意即如具有維護兒少最佳利益之公益目的，媒體非不得報導刑事案件當事人，權責機關可循相關機制逕予把關。

監委提到，本案毛姓教保員涉犯司法案件部分，台北地方檢察署已就部分案件偵結起訴，計有7名被害人，部分案件尚在偵查中；另行政調查部分，台北市政府教育局認定毛畯珅教保員涉性侵害、性騷擾行為屬實，已就行為人之行為及該園負責人違反通報義務責任，處以罰鍰、公布行為人之姓名及機構名稱，並自去年10月1日起廢止設立許可。

監委認為，台北市政府於今年3月12日發布本案行政調查結果新聞稿，既已作成公布姓名及機構名稱之行政處分，且該園已於去年停業，新聞稿卻又不對外揭露該園名稱，實有自相矛盾之處，致遭外界誤解「兒少權法69條」變相包庇加害人。

監委強調，本案後續除將調查台北市政府教育局、台北地檢署於2022年案件發生開始，究有無善盡調查職責，另將一併調查釐清中央及地方主管機關對於兒少保護事件揭露加害人資訊標準，以維護公益，供所屬及媒體遵循。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法