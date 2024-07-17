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普廷自駕險釀車禍！疑未穿防彈背心 隨扈拿「防彈公事包」護駕

川普發生遇襲事件後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在16日親自駕車出席通車典禮會場。（圖擷取自YouTube）

川普發生遇襲事件後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在16日親自駕車出席通車典禮會場。（圖擷取自YouTube）

2024/07/17 16:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）13日於賓州造勢時遭槍擊，震驚國際，也暴露維安漏洞維安。外媒指出，川普發生遇襲事件後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在16日親自駕車出席通車典禮會場，但途中險些發生車禍，且全程似乎未穿防彈背心，因此當他下車後，多名維安人員神情緊張上前包圍，更有1人人員手拿黑色公事包，其用途很可能就是保護普廷避免中彈。

綜合外媒報導，現年71歲的俄羅斯總統普廷，16日親自駕駛俄國汽車品牌「拉達」（Lada）新款車型Aura，在連接莫斯科與聖彼得堡的M-11高速公路上行駛，其他維安人員車輛則跟隨後方。報導指出，這是在川普發生遇襲事件後，普廷首次出現在公開場合，然而他卻在途中差點發生車禍。

根據外流影片顯示，普廷為了避開前方的白色帳篷，先是打左轉方向燈朝另個車道往前開，緊接著立刻右轉切回原本車道，使得後方維安人員車輛差點撞上。等普廷下車後，至少7名身材高大的維安人員立刻圍上去，有人遞西裝外套讓普廷穿上，還有人手提黑色的防彈公事包，疑似因為普廷僅穿著白色襯衫，並未穿防彈背心。

報導指出，事實上俄羅斯國內已有聲浪呼籲普廷暫時不要出訪海外。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指控，烏克蘭使用美國提供的資金計畫暗殺普廷；親克里姆林宮軍事分析師馬爾科夫（Sergey Markov）則認為，普廷是烏克蘭安全局、美英情報單位、世界數十個情報機構的目標。

外媒指出，普廷在駕車途中險些發生車禍，且全程似乎未穿防彈背心。（美聯社）

外媒指出，普廷在駕車途中險些發生車禍，且全程似乎未穿防彈背心。（美聯社）

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