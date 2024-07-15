斥川普特勤應對不力 前FBI官員：若有「其他槍手」他早就死了

美國前總統川普13日在露天競選造勢遭槍擊負傷，走下舞台時還不忘振臂疾呼口號，專家卻批評這場維安工作「完全崩潰」，當時若現場有另一名槍手，川普恐怕已經喪命。圖為美聯社攝影記者Evan Vucci當時拍下的經典畫面。（美聯社）

2024/07/15 11:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州造勢場合遭槍擊，右耳受傷流血，現場群眾1死2重傷，美國特勤局人員的維安措施也飽受批評。前聯邦調查局（FBI）刑事調查部助理主任斯維克（Chris Swecker）表示，此次集會的維安工作可說是「完全崩潰」，特勤人員沒有立即將川普帶下台，萬一當時有第二名槍手，川普就有可能死在台上。

綜合外媒報導，20歲凶嫌庫克斯（Thomas Matthew Crooks）涉嫌在美東時間13日傍晚6點10分左右行凶，當下川普摀著耳朵、躲在講台下，幾名特勤人員衝上台以人肉盾牌保護他，眾人在台上待了一下，川普才被護送下台，過程中仍不忘高舉右手握拳向台下支持者高喊3聲「Fight」（戰鬥）。

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斯維克指出，這對川普來說是個「偉大時刻」，但川普拒絕馬上走下舞台，恐讓他陷入進一步危險，特勤局絕對不該允許川普這麼做。

當天凶嫌的射擊位置距離川普的講台不到150公尺，知情人士表示，150公尺的距離已經足夠讓合格射手擊中像人類一般大小的目標。作為參考，美國陸軍新兵必須在150公尺距離擊中約人體大小的目標，才能獲得使用M-16步槍的資格。

斯維克認為，當天的維安範圍應該要更大，且特勤人員衝上台保護川普之外，重點是要把川普迅速帶離危險區域，「不是站在那邊開槍，也不是站在那裡評估情勢」。前FBI探員吉列姆（Jonathan Gilliam）表示，特勤人員花了很長一段時間才把川普帶離舞台，又花了一段時間把川普帶到車上，「我簡直不敢相信這花了多久的時間」。

斯維克強調，特勤人員將川普從舞台上帶下來花了將近2分鐘，特勤人員的工作首先是要防止這種情況發生，再來就是要在幾秒鐘內把他從危險區域救出來，「兩分鐘就等於一輩子，如果當天有第二名槍手，他早就殺死川普了」。

斯維克表示，造勢集會的維安工作可說是從頭到尾都崩潰，他更直言：「想像一下，如果槍手不是這個孩子，而是個訓練有素的人，他可以輕鬆解決川普或任何人。」

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