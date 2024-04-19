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俄密謀「機場狙殺澤倫斯基」 波蘭男子提供情報被捕

烏克蘭總統澤倫斯基於2022年12月22日抵達波蘭熱舒夫-賈西翁卡機場。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基於2022年12月22日抵達波蘭熱舒夫-賈西翁卡機場。（路透）

2024/04/19 21:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總檢察署今（19）日宣布破獲一起暗殺烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的行動，逮捕一名波蘭男子，而且這起計劃與俄羅斯情報部門合作。

根據CNN報導，名為帕韋爾．K（Pawel K）的男子被委託協助俄羅斯特種部隊暗殺澤倫斯基，向他們提供熱舒夫-賈西翁卡（Rzeszow-Jasionka）機場的安全情報，以便狙殺澤倫斯基。然而，烏克蘭當局發現了這個陰謀，將關鍵證據交給波蘭官員，帕韋爾．K在波蘭境內被拘捕。

據了解，機場位於波蘭東南部、距離烏克蘭邊境約100公里，是澤倫斯基出訪海外經常使用。

檢察官說，這名男子與「直接參與烏克蘭戰爭的俄羅斯人」取得了聯繫，但目前尚不清楚他是否提供了任何訊息，甚至是否收集了訊息。如果罪名成立，他可能面臨最高8年的監禁。

與此同時，德國警方宣布，他們逮捕了涉嫌破壞德國對烏克蘭軍事援助的兩名俄羅斯特工。德國內政部長費瑟在柏林的記者會說，「這是一個特別嚴重的案件，涉嫌為普廷的犯罪政權從事的間諜活動。」然而，俄羅斯駐柏林大使館則將指控視為「公然挑釁」。

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